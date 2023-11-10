Астролог рассказала, что ближайшие дни пройдут под очень трудным аспектом – в чем опасность.

В субботу, 11 ноября, пик точной оппозиции Марса и Урана, ощущавшейся уже 9 ноября, пишет Politeka.net.

Это, как говорят астрологи, энергии бунта и противостояния.

«Будет чувствоваться до 15.11», - предупреждает астролог в телеграмм-канале Scorpio.

По ее словам, напряженный аспект для сферы энергетики может спровоцировать неисправность техники и электричества.

Также это событие может негативно отразиться на ситуации на фронте – возможны резкие обострения.

«Неожиданные события, увеличение опасности с неба (Уран) и воды (Марс в Скорпионе). Это эффект мести без страха последствий. Чувствуется, как внутреннее напряжение, нервозность. Нет стоп-контроля, поэтому на поверхности проявляются мстительные и скрытые планы», - предупреждает астролог об опасности ближайших дней.

В истории, говорит эксперт по прогнозам, такой аспект часто провоцировал катаклизмы, землетрясения и катаклизмы. Нетипичные приступы и разрушения.

Но, астролог подбадривает, что не надо впадать в состояние «все пропало», ведь все можно пережить и исправить, пока ты жив.

Добавим, Марс, как говорят астрологи, это планета энергии, действия, страсти и желания. Она управляет нашими животными инстинктами и эмоциями – агрессией, гневом. Марс в натальной карте человека символизирует агрессивное начало и доминирование. Планета ответственна за динамику, силу, риск, стремление к победе, физическую активность.

Марс в домах натальной карты тоже имеет значение. Особенно ярко он выражен в первом доме – это символ решительности и инициативы.

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