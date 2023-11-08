Щотижневе читання карт Таро з 6 по 12 листопада 2023 року, звичайно, як завжди, будуть злети та падіння, але карти нижче показують нам, що немає нічого, через що ми не змогли б пройти.

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Коли витягується ця карта, це має на увазі навмисне невігластво, а коли ВИ, Овен, навмисне використовуєте таке невігластво, ви робите це навмисно. Ви знаєте, що робите, і причина, через яку ви це робите, у тому, що вас не хвилює, що про вас думають інші. Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 р. ви діятимете таким чином, що вас можуть висміяти за ваші старання. Хороша частина в тому, що ви знали, що це частина всього цього, і вам байдуже.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Імператриця

Що ж, саме час провести тиждень, який буде вам корисним, і, якщо подумати, вам подобається бути відповідальним. Зазвичай вам подобається тримати ситуацію під контролем, і, як і решті, вам хотілося б, щоб все йшло згідно з вашим уявленням про те, що правильно. На щастя, з 6 по 12 листопада 2023 року єдина людина, яку ви дбаєте, — це ви самі, і не егоїстично. Цього тижня ви подбаєте про себе, і час, витрачений на це, вже давно настав час.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Дотримуватись своєї зброї може виявитися трохи складніше, ніж ви думали, але це вас не зупинить, Близнюки. Якщо Паж Жезлов перевернуть, ви побачите, що тиждень із 6 по 12 листопада 2023 року присвячений самовираженню та непорозумінню. Навколо витає багато розпусної енергії Меркурія, і, хоча у вас може бути певне уявлення про те, чого ви хочете досягти, ви можете тут чи там зіткнутися з упертою людиною.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Кубків

Що ж, це лише найкраща карта, яка є в колоді Таро... або хоча б одна з них. Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 року ви побачите кохання, задоволення та багато щастя. Щось набуло форми у вашому житті, і вперше за довгий час ви відчуваєте почуття, яке має найбільший сенс у житті Раку: задоволення. Ви відчуваєте себе в безпеці, і якщо ви дозволите собі фантазувати, то, можливо, навіть відчуєте, що любов нарешті прийшла, щоб врятувати вас.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Путівник

Оскільки ця карта абсолютно очевидно показує, що це ваш тиждень, щоб зайнятися серйозним самоаналізом. Це теж абсолютно нормально, тому що це дуже схоже на те, як якби ви попросили людину «тайм-аут», і протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 ви відчуєте, що вам потрібно побути на самоті, просто щоб побути в самотності. ваші голови разом. У твоєму світі дуже багато відбувається, і тобі потрібно про все це думати... самостійно, не відволікаючись.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Пентакль.

Ви можете виявити, що ви трохи винахідливіші в плані заробляння грошей, ніж у будь-який інший час, Діва, і вже одне це може вказувати на те, що на вас чекає підвищення зарплати або якесь просування протягом тижня з 6 листопада. - 12, 2023. Під час Венери у Терезах ви здивуєтеся самі собі, враховуючи той факт, що ви цілком здатні впоратися з тиском. Те, як ви проявите свій самоконтроль, справить враження на людей, які мають гроші.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані

Що ж, ця карта говорить сама за себе, чи не так, Терези? У той час як світ навколо вас стурбований вашим банківським рахунком та безпечним сімейним життям, ви будете тим, хто там закохається і чудово проведе час наодинці з собою протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 року. це тиждень, коли ви і людина, яку ви любите, нарешті зможете провести час разом, і тут немає жодних скарг.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Кубків

Старий друг повернувся до міста або знову «в мережі», і це означає, що з нізвідки ви і ця людина знову увійдете в курс справи. У вас унікальні стосунки з кимось. Це не схоже на звичайний старий роман, але це безперечно і не на звичайну стару дружбу. Це унікальна та рідкісна подія, і її відзначатимуть цього тижня, з 6 по 12 листопада 2023 року.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 р. ви принесете хороші новини та отримаєте за це гроші. Що б не відбувалося з вами у професійному плані, схоже, що наприкінці року ви побачите, як починають серйозні плоди. На даний момент вас цінують та поважають за вашу визначну роботу, і ви працюєте з людьми, які тільки раді віддати вам належне за ваші зусилля.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Смерть.

Як ми всі знаємо, ця карта насправді не про фізичну смерть, а скоріше про те, щоб залишити минуле позаду і мужньо зустріти сьогодення. Ви виявите, що протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 р. у вас буде можливість попрощатися з чимось, що в якийсь момент могло для вас дуже багато означати, але зараз, сьогодні, це лише те, що в шляхи.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: сторінка пентаклів

На той час, коли настане період з 6 по 12 листопада 2023 року, ви настільки утвердитеся в одному зі своїх рішень, що, швидше за все, будете непохитними, коли справа доходить до інших думок. На цьому тижні ви почуваєтеся в повній безпеці і не збираєтеся ризикувати цим почуттям, навіть якщо ви можете чути багато галасу від своїх друзів. У всіх, включаючи їх дядечків, є уявлення про те, що вам слід робити зі своїми грошима, але ви просто не слухаєте.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Прийняття неправильного рішення — це останнє, за що ви хочете відповідати протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 року. Однак ця карта передбачає, що ви не тільки приймете неправильне рішення, але і це рішення призведе вас до необхідності якось виправити неправильне та збалансувати незбалансоване. Цього тижня ви відчуваєте розгубленість та небажання брати на себе відповідальність. Ви вплуталися в цей бардак і вам справді не хочеться нічого переробляти.

Джерело: yourtango .

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