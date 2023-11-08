Еженедельное чтение карт Таро с 6 по 12 ноября 2023 года, конечно, как обычно, будут взлеты и падения, но карты ниже показывают нам, что нет ничего, через что мы не смогли бы пройти.

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Когда вытягивается эта карта, это подразумевает умышленное невежество, а когда ВЫ, Овен, умышленно используете такое невежество, вы делаете это намеренно. Вы знаете, что делаете, и причина, по которой вы это делаете, в том, что вас не волнует, что о вас думают другие. В течение недели с 6 по 12 ноября 2023 г. вы будете действовать таким образом, что вас могут высмеять за ваши старания. Хорошая часть в том, что вы знали, что это часть всего этого, и вам все равно.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Императрица

Что ж, самое время провести неделю, которая будет для вас полезной, и, если подумать, вам нравится быть ответственным. Обычно вам нравится держать ситуацию под контролем, и, как и всем остальным, вам хотелось бы, чтобы все шло согласно вашему представлению о том, что правильно. К счастью, с 6 по 12 ноября 2023 года единственный человек, о котором вы заботитесь, — это вы сами, и не эгоистично. На этой неделе вы позаботитесь о себе, и время, потраченное на это, уже давно пора.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Придерживаться своего оружия может оказаться немного сложнее, чем вы думали, но это вас не остановит, Близнецы. Если Паж Жезлов перевернут, вы увидите, что неделя с 6 по 12 ноября 2023 года посвящена самовыражению и недопониманию. Вокруг витает много распутной энергии Меркурия, и, хотя у вас может быть определенное представление о том, чего вы хотите добиться, вы можете здесь или там столкнуться с упрямым человеком.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Карта Таро : Туз Кубков

Что ж, это лишь лучшая карта, которая есть в колоде Таро… или хотя бы одна из них. В течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года вы увидите любовь, удовлетворение и много счастья. Что-то приобрело форму в вашей жизни, и впервые за долгое время вы чувствуете чувство, которое имеет наибольший смысл в жизни Рака: удовлетворение. Вы чувствуете себя в безопасности, и если вы позволите себе фантазировать, то, возможно, даже почувствуете, что любовь наконец-то пришла, чтобы спасти вас.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Отшельник

Поскольку эта карта совершенно очевидно показывает, что это ваша неделя, чтобы заняться серьезным самоанализом. Это тоже совершенно нормально, потому что это очень похоже на то, как если бы вы попросили человека «тайм-аут», и в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года вы почувствуете, что вам нужно побыть в одиночестве, просто чтобы побыть в одиночестве. ваши головы вместе. В твоем мире очень многое происходит, и тебе нужно обо всем этом думать... самостоятельно, не отвлекаясь.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Вы можете обнаружить, что вы немного более изобретательны в плане зарабатывания денег, чем в любое другое время, Дева, и уже одно это может указывать на то, что вас ждет повышение зарплаты или какое-то продвижение в течение недели с 6 ноября. - 12, 2023. Во время Венеры в Весах вы удивитесь сами себе, учитывая тот факт, что вы вполне способны справиться с давлением. То, как вы проявите свой самоконтроль, произведет впечатление на людей, у которых есть деньги.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Что ж, эта карта говорит сама за себя, не так ли, Весы? В то время как мир вокруг вас озабочен вашим банковским счетом и безопасной семейной жизнью, вы будете тем, кто там, влюбится и прекрасно проведет время наедине с собой в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года. это неделя, когда вы и человек, которого вы любите, наконец-то сможете провести время вместе, и здесь нет никаких жалоб.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков

Старый друг вернулся в город или снова «в сети», и это означает, что из ниоткуда вы и этот человек снова войдете в курс дела. У вас уникальные отношения с кем-то. Это не похоже на обычный старый роман, но это определенно и не на обычную старую дружбу. Это уникальное и редкое событие, и его будут отмечать на этой неделе, с 6 по 12 ноября 2023 года.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

В течение недели с 6 по 12 ноября 2023 г. вы принесете хорошие новости и получите за это деньги. Что бы ни происходило с вами в профессиональном плане, похоже, что в конце года вы увидите, как начинают происходить серьезные плоды. На данный момент вас ценят и уважают за вашу выдающуюся работу, и вы работаете с людьми, которые только рады воздать вам должное за ваши усилия.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Карта Таро : Смерть.

Как мы все знаем, эта карта на самом деле не о физической смерти, а скорее о том, чтобы оставить прошлое позади и мужественно встретить настоящее. Вы обнаружите, что в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 г. у вас будет возможность попрощаться с чем-то, что в какой-то момент могло для вас очень много значить, но сейчас, сегодня, это всего лишь то, что в пути.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Пентаклей

К тому времени, когда наступит период с 6 по 12 ноября 2023 года, вы настолько утвердитесь в одном из своих решений, что, скорее всего, будете непоколебимы, когда дело доходит до других мнений. На этой неделе вы чувствуете себя в полной безопасности и не собираетесь рисковать этим чувством, даже если вы можете слышать много шума от своих друзей. У всех, включая их дядюшек, есть представление о том, что вам следует делать со своими деньгами, но вы просто не слушаете.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Принятие неправильного решения — это последнее, за что вы хотите нести ответственность в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года. Однако эта карта предполагает, что вы не только примете неправильное решение, но и это решение приведет вас к необходимость как-то исправить неправильное и сбалансировать несбалансированное. На этой неделе вы чувствуете растерянность и нежелание брать на себя ответственность. Вы ввязались в этот бардак и вам действительно не хочется ничего переделывать.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.