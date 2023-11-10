Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 10 листопада.

Ми готові діяти зараз, коли Місяць буде у Близнюках, а Сонце у Скорпіоні.

Ця енергія може зробити нас схильними до надто глибокого обмірковування та аналізу наших ситуацій.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Новий рік вже майже настав, тому коли ви готові задуматися про своє майбутнє, важливо дозволити собі провести час у тиші.

Якщо ви не можете знайти спосіб виділити якийсь священний простір. вдома, подумайте про те, щоб знайти невеликий затишний куточок або книгарню за межами будинку, щоб дати вам усамітнення, необхідне для роздумів та планування.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Меч.

У вас творчий розум, Телець, але, оскільки життя настільки зайняте, важко зрозуміти, що ви можете зробити з усією цією уявою.

Мозковий штурм може стати для вас чудовим початком. Зробіть роздуми про мрії сьогодні головним пріоритетом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Ви людина, яка глибоко любить, тому, коли ви відчуваєте пристрасть до проекту, людини чи відносин, ви хочете захистити їх.

Сьогодні ви готові захистити своє право проводити час, займаючись тим, що любите та з ким, гарантуючи, що у вас є для цього час.

День може пролетіти швидко, але не в тому випадку, якщо ви ретельно плануєте свій час.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентакль.

З тебе виходить чудовий слухач, і саме тому багато хто вважає тебе дорогим другом. За допомогою цієї карти Таро вас попросять почути ідеї інших та взяти до уваги погляди різних людей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Вір у себе, Лев. Коли день здається нескінченним потоком негативної енергії, це не впливає на те, ким ви є всередині.

Ви повинні витримати важкі моменти і знати, що у вашому житті є певна мета, і ніщо не може забрати її у вас.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант.

Ви не є послідовником правил, але коли ви розумієте, що щось, що ви робили якийсь час, більше не працює, ви досить мудрі, щоб зробити необхідні зміни.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів.

Кожен проходить через різні зміни. Коли ви стикаєтеся лобами з людиною, яку любите чи не згодні, це можливість стати кращою.

Ви можете дізнатися, що подобається або не подобається вашому партнеру, та вивчити нові способи піти назустріч один одному.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Необхідно ухвалити рішення, Скорпіон. Напишіть список плюсів та мінусів, щоб усі дані були прямо перед вами.

Коли у вас будуть факти та деталі, ви зрозумієте, що для вас буде найкраще.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Сьогодні вам дуже пощастило, і у вас є все, але, можливо, навіть не бачите всіх можливостей.

Ти мріяв про прекрасне майбутнє, Стрілець. Зараз це може здатися неможливим з огляду на все, що вам потрібно подолати, але це дійсно не за горами.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Якщо ви є керівником інших людей вдома або на роботі, ви, можливо, чуєте багато різних речей від різних людей.

Буває складно все це почути та запам'ятати всі деталі. Тримайте під рукою блокнот, щоб ви могли записувати отриману інформацію та мати можливість відновити її пізніше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Кубків

Останнім часом ваші емоції течуть легко. Начебто у вас багато сліз, і потік емоцій може бути приголомшливим. Не дозволяй сльозам налякати тебе. Це час зцілення у вашому житті.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Повішений.

Ви чекали, що хтось інший зробить перший крок, але Риби тепер ваша черга діяти. Взяти ініціативу. Ви не пошкодуєте, зробивши це.

Джерело: yourtango .

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