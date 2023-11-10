Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 10 ноября.

Мы готовы действовать сейчас, когда Луна будет в Близнецах, а Солнце в Скорпионе.

Эта энергия может сделать нас склонными к слишком глубокому обдумыванию и анализу наших ситуаций.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Новый год уже почти наступил, поэтому, когда вы готовы задуматься о своем будущем, важно позволить себе провести время в тишине.

Если вы не можете найти способ выделить какое-то священное пространство. дома, подумайте о том, чтобы найти небольшой укромный уголок или книжный магазин за пределами дома, чтобы дать вам уединение, необходимое для размышлений и планирования.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Мечей.

У вас творческий ум, Телец, но, поскольку жизнь настолько занята, трудно понять, что вы можете сделать со всем этим воображением.

Мозговой штурм может стать для вас отличным началом. Сделайте размышления о своих мечтах сегодня главным приоритетом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Вы человек, который глубоко любит, поэтому, когда вы испытываете страсть к проекту, человеку или отношениям, вы хотите защитить их.

Сегодня вы готовы защитить свое право проводить время, занимаясь тем, что любите и с кем, гарантируя, что у вас есть для этого время.

День может пролететь быстро, но только не в том случае, если вы тщательно планируете свое время.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Из тебя получается замечательный слушатель, и именно поэтому многие считают тебя дорогим другом. С помощью этой карты Таро вас попросят услышать идеи других и принять во внимание точки зрения разных людей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Верь в себя, Лев. Когда день кажется бесконечным потоком негативной энергии, это не оказывает никакого влияния на то, кем вы являетесь внутри.

Вы должны выдержать трудные моменты и знать, что у вашей жизни есть определенная цель, и ничто не может отнять ее у вас.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант.

Вы не являетесь последователем правил, но когда вы понимаете, что что-то, что вы делали какое-то время, больше не работает, вы достаточно мудры, чтобы внести необходимые изменения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Каждый проходит через различные изменения. Когда вы сталкиваетесь лбами с человеком, которого любите или не согласны, это возможность стать лучше.

Вы можете узнать, что нравится или не нравится вашему партнеру, и изучить новые способы пойти навстречу друг другу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Необходимо принять решение, Скорпион. Напишите список плюсов и минусов, чтобы все данные были прямо перед вами.

Когда у вас будут факты и детали, вы поймете, что для вас будет лучше всего.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Сегодня вам очень повезло, и у вас есть все, но вы, возможно, даже не видите всех возможностей.

Ты мечтал о прекрасном будущем, Стрелец. Сейчас это может показаться невозможным, учитывая все, что вам нужно преодолеть, но это действительно не за горами.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Если вы являетесь руководителем других людей дома или на работе, вы, возможно, слышите очень много разных вещей от разных людей.

Бывает сложно все это услышать и запомнить все детали. Держите под рукой блокнот, чтобы вы могли записывать полученную информацию и иметь возможность восстановить ее позже.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Кубков

В последнее время ваши эмоции текут легко. Как будто у вас много слез, и поток эмоций может быть ошеломляющим. Не позволяй слезам напугать тебя. Это время исцеления в вашей жизни.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Повешенный.

Вы ждали, что кто-то другой сделает первый шаг, но, Рыбы, теперь ваша очередь действовать. Взять инициативу. Вы не пожалеете, сделав это.

Источник: yourtango.

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