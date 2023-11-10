Співачка Анастасія Приходько прокоментувала рішення Потапа поїхати до Дубаю. Про це зірка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну на однойменному каналі.

"Це якась така собі обідрана подія, їхати туди, сидіти з росіянами, збирати з них гроші. Ти клоун чи що? Взагалі, це що таке", повідомила Приходько.

Зірка додала, що для неї це якась дивна історія, адже Потап використовує Україну для своїх цілей. Коли він залишає країну, то переходить російською мовою, відпочиває з росіянами, а після цього повертатиметься додому та співає українські пісні.

Тому Потап лише прикривається Україною та дивно, що не їде додому та не співає пісні російською мовою. Приходько наголосила, що Олексію необхідно бути справжнім, а не сидіти на двох стільцях одночасно.

Анастасія додала, що вона зараз категорично проти цього персонажа в інформаційному просторі. Адже такими вчинками Потап ганьбить Україну та українських артистів, а не популяризує, чи що він там робить.

Адже у світі дуже багато українських громадян, а Олексій їздить та плескає у долоні з ними. Тому тема Потапа вже повністю вичерпана, тож не варто його обговорювати. При цьому Приходько не сподобалася музика, яку створює Олексій, оскільки вона видалася їй низькоякісною.

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