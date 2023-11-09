У цей період життя деяких можуть змінитися кардинально, а хтось нарешті відчує надію і відродження віри у власні сили.

Починається транзит Меркурія.

За словами астрологів, Меркурій 10 листопада переходить у знак експансії Стрілець і буде там до 1грудня.

«При транзиті Меркурія по Стрільцю виникає прагнення до комунікацій, зростає бажання висловитись, зникають стриманість, невпевненість та сором'язливість, а балакучість, безцеремонність та поверховість, навпаки, процвітають», - розповіла астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

Також хтось може відчути велике прагнення до того, щоб вдаватися кращим та розумнішим, ніж це є насправді.

Крім того, у цей період відчуватиметься прямолінійність і нестриманість. Це призведе до збільшення словесних суперечок, різких висловлювань.

«В цей час також притаманне надмірно оптимістичне мислення, віра в чудеса, ми більше покладаємось на везіння», - каже астрологиня.

Транзит Меркурія – це сприятливий час для цікавих зустрічей та знайомств, особливо з іноземцями та з авторитетними людьми, для роботи чи навчанняг за кордоном, для подорожей.

«Нова хвиля зовсім іншої енергії для людей в сфері підприємництва. Для багатьох це буде відчуття надії та «світла в кінці тунелю», - продовжує астрологиня.

Звісно, це вплине і на інформпростір – буде багато новин, «які просто шокуватимуть прийнятими змінами. Інфопростір може вибухнути новинами.

Астрологиня радить – щоб правильно використати цей період, необхідно бути максимально чесними з собою та оточуючими.

Останні новини України:

Гороскоп на тиждень для кожного Знаку Зодіака.

Три Знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді.

Також астрологи назвали Знаки Зодіаку, яким пощастило від природи.