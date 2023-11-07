Ми починаємо тиждень із плутанини та проблем у спілкуванні, які виникають через транзит Венери у тріні з Плутоном, Місяця у квадраті з Меркурієм та Місяця в опозиції до Сатурна.

На щастя, 7 листопада згладжує для нас ситуацію та дає нам трохи надії у сфері кохання та романтики.

Овен

Добре, Овен, у вас хороший початок, хоча цей початок може бути чимось «хорошим» лише у вашому розумінні. У вас є дуже сильні почуття щодо того, як ви хочете досягти певних цілей. Це може охоплювати різні теми: від вашого особистого життя до всіх ваших соціальних починань. Цього тижня вас хвилюватимуть сімейні справи. Не варто дивуватися, якщо ви опинитеся в розладі з якимсь конкретним членом сім'ї.

Будучи людиною, яка не проти порушити баланс, ви виявите, що в період з 6 по 12 листопада 2023 року у вас може виникнути спокуса висловитися та висловити свою думку. Енергія Меркурія оточує вас так само, як і Марс. Коли тобі спаде на думку, що ти маєш рацію. Ти не виходиш із кімнати, доки всі тебе не вислухають. Думка інших не принижує вас, навіть якщо ви зрештою програєте битву.

Телець

Цього тижня, з 6 по 12 листопада 2023 року, ви можете побачити, що ви формуєте думку, яка не є повністю дослідженою, і в кінцевому підсумку це призводить до аргументу, в якому ви, можливо, не захочете взяти участь. У вас є своя думка, це правда, і хоча ви маєте на це право, зрештою ви можете відчути себе надто гордим своїм рішенням. Проблема тут у тому, що ви можете бути наївними щодо того, що ви просуваєте.

Чи вся ця ідея дослідження? Це гарна ідея. Не вступайте у війну з кимось тільки тому, що ви знайшли крутий оберт фрази, який дозволяє вам думати, що ви насправді в чомусь маєте рацію. Під час квадрата Меркурія з Сатурном ви можете зрештою показати іншим, що ви скоріше дурень, ніж експерт. Не воюй у битвах, які ти не можеш виграти, Телець. Не спілкуйтеся з людьми, які знають про тему, через яку ви сперечаєтеся більше, ніж ви.

Близнюк

Ви виявите, що протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 р. настав час викинути з голови та почати діяти. Ви побачите, що ваша схильність блукати в країні мрій може бути причиною того, що ви втрачаєте деякі реальні можливості. Тепер, з одного боку, ви відчуваєте, що йтимете у зручний для вас час і рухатиметеся у своєму власному темпі, бо, ну, це тільки ви… але з іншого боку, ви побачите деякі позитивні докази того, що дія потрібна.

Ви повинні розуміти, що цей тиждень не дає вам вільного часу. Ви під тиском необхідності чогось досягти, а те, що вам потрібно досягти, — це лише частина того, чим є життя: робота. Ви не можете ображатися на це і не можете думати, що це саме минеться, якщо ви проігноруєте це. Навколо вас багато енергії Нептуна, що дозволяє думати, що ви можете ігнорувати обов'язки… ви не можете. Зроби крок, Близнюки.

Рак

Хоча цей тиждень, з 6 по 12 листопада 2023 р., обіцяє дійсно принести вам блискучі результати, тут чи там вам можуть нагадати, що вам потрібно в усьому залишатися на висоті, оскільки життя — дуже тендітна річ, і успіх, який буде такий очевидний для вас протягом тижня може легко випаруватися, якщо ви цього не усвідомлюєте. В цей час вам, Раку, треба звернути увагу на своє оточення. Не сприймайте все як належне.

7 листопада безперечно стане вашим найкращим днем ​​тижня, але він також подарує вам ідею справжнього компромісу. Секстиль Сонця і Місяця показує вам, що ви можете мати так багато, але є ціна, яку потрібно заплатити, і якщо ви хочете, щоб ваші «хороші справи» тривали, вам доведеться перейти до основ і почати приймати відповідальність за свого партнера. Найімовірніше, це романтично.

Лев

Що час від часу трапляється з тобою, Леве, так це те, що ти усвідомлюєш, що зробив добрий вчинок, а потім чекаєш похвали, ніби гарна справа має супроводжуватися компліментами та похвалами. Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 р. ви помітите, що ви трохи більше потребуєте уваги, ніж зазвичай. Тому, якщо ви не отримуєте того, чого хочете, ви можете зрештою дутися і розчаровуватися.

Добре, що ви зробили цього тижня, це те саме, що ви робите поодинці, і ви відчуваєте, що, оскільки ви «покращили» себе, ви очікуєте, що оточуючі, особливо ваш романтичний партнер, перестануть робити те, що вони є. робіть та зверніть увагу на своє нове блискуче «я». Вони можуть це зробити. Насправді, їм може просто подобатися все у вас, але ви можете вважати їхню увагу недостатньо «хорошим».

Діва

Цього тижня з тобою все буде гаразд, Діво, оскільки в тебе багато хорошого з погляду астрологічно вигідних транзитів. Коли Місяць у Діві прийде до вас у перший день тижня, 6 листопада, ви виявите, що значною мірою контролюєте свої думки, свою роботу, свій розум і свій розклад. Хоча цей тиждень, можливо, не принесе вам тієї великої романтики, якої ви, можливо, хотіли, ви значною мірою задоволені тим, що сидите склавши руки і насолоджуєтеся періодом з 6 по 12 листопада 2023 року, таким, яким він є.

Нещодавно ви здобули велику перемогу, яка, швидше за все, пов'язана з роботою чи фінансами. Таким чином, ви не так стурбовані любов'ю та романтикою, як будь-якого іншого тижня. Це не означає, що ви не говоритимете занадто багато свого романтичного партнера тільки для того, щоб його роздратувати, начебто це теж частина вашої роботи. Вам подобається скуштувати пір'я, і ​​ви робитимете це цього тижня. Однак це не означає, що ваш партнер ще до цього не звик.

Стрілець

Як не дивно, тиждень з 6 по 12 листопада 2023 року пройде для вас відносно гладко, з акцентом на «щодо». По суті, це означає, що хоча такі речі, як любов, романтика і пристрасть, досягають чудових результатів, інші речі у вашому житті вимагають негайної уваги. Однак вам важко зосередитися на чомусь ще, оскільки кохання, здається, займає всю увагу цього тижня.

Чого вам, можливо, слід уникати, то це забігати вперед. Не дозволяйте своєму особистому життю думати, що все інше може зачекати. Хоча це чудово, що ви переживаєте чудовий період свого роману, у вас все ще є рахунки, які потрібно оплачувати, та люди, перед якими потрібно відповідати. Не обурюйтеся цим; це життя. Нам доводиться працювати у режимі багатозадачності; ми не можемо просто лежати в ліжку весь тиждень, байдикуючи з нашими романтичними партнерами, хоча це й звучить блаженно.

Скорпіон

У вас може виникнути відчуття, ніби вас підкидають і перевертають під час численних транзитів Плутона, які чекають на вас цього тижня, з 6 по 12 листопада 2023 р., але у вас все буде добре, поки ви стежите за призом. Те, що відбувається на цьому тижні, дуже важливе. Вам доведеться багато зробити, і є щось, що ви повинні. Перед вами маячить дата досягнення мети і це все, про що ви можете думати.

Ви побачите, що ваша пристрасть - це те, що має вашу здатність залишатися зосередженим. Ви можете навіть помітити, що колеги вам заздрять, оскільки їм ніколи не вдавалося досягти стільки ж, скільки ви за такий короткий проміжок часу. Проте ви такий, який ви є, і ви не завжди присвячуєте себе всьому так само, як протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 року.

Стрілець

Эта неделя позволит вам сконцентрироваться на том, что вам нужно сделать, чтобы почувствовать, что весь этот год того стоил. Хотя вы смотрите только на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года, в этой неделе есть что-то, что как бы отражает для вас весь год. Вы только недавно начали думать об этом как об одном гигантском соревновании, и теперь вы знаете, что в конечном итоге окажетесь победителем.

Вы чувствуете, что никогда не получали такой возможности, которая была вам предоставлена ​​до этой недели. Вы более чем любезны за возможность, наконец, показать «им», кто вы есть на самом деле. Вы очень серьезны, когда дело касается работы. Любовь есть, и вы доберетесь до нее, но сначала вы хотите поработать над собой, и в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года вы действительно внесете это в рабочий план.

Козерог

Вы можете обнаружить, что на этой неделе вы делаете две вещи: вы сильно стремитесь к достижению своих целей и одновременно чувствуете уныние из-за того, что некоторые вещи в вашей жизни не совсем сложились. Вы думали, что к настоящему моменту, 6 - 12 ноября 2023 года, вы будете в лучшем положении, чем сейчас, а точнее... в другом положении. То, что у вас есть, совсем неплохо, но на этой неделе вас может беспокоить отсутствие перемен.

Вы чувствуете себя хорошо и здорово, и это помогает, поскольку проблемы со здоровьем в какой-то момент в начале года вас пугали, так что на этом фронте все хорошо. Однако тот факт, что вы чувствуете себя хорошо и сильным, заставляет вас хотеть, чтобы в вашей жизни происходило больше событий. Когда все, что вы воспринимаете, — это одно и то же, вы начинаете чувствовать беспокойство и немного раздражаться на себя. С 6 по 12 ноября 2023 г. вы вернетесь к своему прежнему «я».

Водолей

Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2023 вам не захочеться дивитися на багато чого. Дуже багато з цього пов'язане з вашою зовнішністю, здоров'ям та особистим життям. Протягом року ви знову і знову казали собі, що вам не потрібно порівнювати себе ні з ким і що ви є саме тим, ким вам слід бути… і, звичайно ж, ви будете праві. Однак це не означає, що ви в це вірите.

Зараз відбувається те, що ви відчуваєте блюз «кінця року», і цей блюз змушує вас відчувати, що ви недостатньо гарні. Востаннє ви обмірковували цю ідею того дня, коли сказали собі, що це не найкращий спосіб прожити своє життя. Але вже кінець року, а ти тут, у листопаді, почуваєшся негідним... чого? Кохання? На що звертають увагу? Заробляти гроші?

Риби

Цього тижня ви, Риби, дізнаєтеся про себе, що ви набагато менше зацікавлені у спілкуванні, ніж маєте намір бути. Ви так довго грали роль покинутого члена сім'ї, що почали думати, що цю роль вам потрібно підтримувати. Правду кажучи, ви не хочете, щоб у ваш священний простір вторгалися. Вам не потрібно отримувати звістки від «певних» людей, і ви дійсно не проти НЕ мати компанії.

Джерело: yourtango .

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