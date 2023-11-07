Мы начинаем неделю с путаницы и проблем в общении, которые возникают из-за транзита Венеры в трине с Плутоном, Луны в квадрате с Меркурием и Луны в оппозиции к Сатурну.

К счастью, 7 ноября сглаживает для нас ситуацию и дает нам немного надежды в сфере любви и романтики.

Овен

Хорошо, Овен, у вас хорошее начало, хотя это начало может быть чем-то «хорошим» только в вашем понимании. У вас есть очень сильные чувства относительно того, как вы хотите добиться определенных целей. Это может охватывать самые разные темы: от вашей личной жизни до всех ваших социальных начинаний. На этой неделе вас будут волновать семейные дела. Не стоит удивляться, если вы окажетесь в разладе с каким-то конкретным членом семьи.

Будучи человеком, который не против нарушить баланс, вы обнаружите, что в период с 6 по 12 ноября 2023 года у вас может возникнуть соблазн высказаться и высказать свое мнение. Энергия Меркурия окружает вас так же, как и Марс. Когда тебе придет в голову, что ты прав. Ты не выходишь из комнаты, пока все тебя не выслушают. Мнение других не унижает вас, даже если вы в конечном итоге проиграете битву.

Телец

На этой неделе, с 6 по 12 ноября 2023 г., вы можете увидеть, что вы формируете мнение, которое не является полностью исследованным, и в конечном итоге это приводит к аргументу, в котором вы, возможно, не захотите участвовать. У вас есть свое мнение, это правда, и хотя вы имеете на это право, в конечном итоге вы можете почувствовать себя слишком гордым своим решением. Проблема здесь в том, что вы можете быть наивны в отношении того, что вы продвигаете.

Вся эта идея исследования? Это хорошая идея. Не вступайте в войну с кем-то только потому, что вы нашли крутой оборот фразы, который позволяет вам думать, что вы на самом деле в чем-то правы. Во время квадрата Меркурия с Сатурном вы можете в конечном итоге показать другим, что вы скорее дурак, чем эксперт. Не сражайся в битвах, которые ты не можешь выиграть, Телец. Не общайтесь с людьми, которые знают о теме, из-за которой вы спорите, больше, чем вы.

Близнец

Вы обнаружите, что в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 г. пришло время выбросить из головы и начать действовать. Вы увидите, что ваша склонность блуждать в стране грез может быть причиной того, что вы упускаете некоторые реальные возможности. Теперь, с одной стороны, вы чувствуете, что будете идти в удобное для вас время и двигаться в своем собственном темпе, потому что, ну, это только вы… но с другой стороны, вы увидите некоторые положительные доказательства того, что действие требуется.

Вы должны понимать, что эта неделя не дает вам свободного времени. Вы находитесь под давлением необходимости чего-то достичь, а то, что вам нужно достичь, — это лишь часть того, чем является жизнь: работа. Вы не можете обижаться на это и не можете думать, что это само пройдет, если вы проигнорируете это. Вокруг вас много энергии Нептуна, позволяющей вам думать, что вы можете игнорировать обязанности… вы не можете. Сделай шаг, Близнецы.

Рак

Хотя эта неделя, с 6 по 12 ноября 2023 г., обещает действительно принести вам блестящие результаты, здесь или там вам могут напомнить, что вам нужно во всем оставаться на высоте, поскольку жизнь — очень хрупкая вещь, и удача, которая будет так очевидна для вас в течение недели, может легко испариться, если вы этого не осознаете. В это время вам, Рак, нужно обратить внимание на свое окружение. Не принимайте все как должное.

7 ноября определенно станет вашим лучшим днем ​​недели, но он также подарит вам идею настоящего компромисса. Секстиль Солнца и Луны показывает вам, что вы можете иметь так много, но есть цена, которую нужно заплатить, и что если вы хотите, чтобы ваши «хорошие дела» продолжались, вам придется перейти к основам и начать принимать ответственность за своего партнера. Скорее всего, это романтично.

Лев

Что время от времени случается с тобой, Лев, так это то, что ты осознаешь, что сделал хороший поступок, а затем ждешь похвалы, как будто хорошее дело должно сопровождаться комплиментами и похвалами. В течение недели с 6 по 12 ноября 2023 г. вы заметите, что вы немного более нуждаетесь во внимании, чем обычно. Поэтому, если вы не получаете того, чего хотите, вы можете в конечном итоге дуться и разочаровываться.

Хорошее, что вы сделали на этой неделе, это то же самое, что вы делаете в одиночку, и вы чувствуете, что, поскольку вы «улучшили» себя, вы ожидаете, что окружающие, особенно ваш романтический партнер, перестанут делать то, что они есть. делайте и обратите внимание на свое новое блестящее «я». Они могут это сделать. На самом деле, им может просто нравиться все в вас, но вы можете счесть их внимание недостаточно «хорошим».

Дева

На этой неделе с тобой все будет в порядке, Дева, поскольку у тебя много хорошего с точки зрения астрологически выгодных транзитов. Когда Луна в Деве придет к вам в первый день недели, 6 ноября, вы обнаружите, что в значительной степени контролируете свои мысли, свою работу, свой разум и свое расписание. Хотя эта неделя, возможно, не принесет вам той великой романтики, которой вы, возможно, желали, вы в значительной степени довольны тем, что сидите сложа руки и наслаждаетесь периодом с 6 по 12 ноября 2023 года, таким, какой он есть.

Недавно вы одержали крупную победу, которая, скорее всего, связана с работой или финансами. Таким образом, вы не так озабочены любовью и романтикой, как в любую другую неделю. Это не значит, что вы не будете говорить слишком много своему романтическому партнеру только для того, чтобы его разозлить, как будто это тоже часть вашей работы. Вам нравится взъерошивать перья, и вы будете делать это на этой неделе. Однако это не значит, что ваш партнер еще к этому не привык.

Стрелец

Как ни удивительно, неделя с 6 по 12 ноября 2023 года пройдёт для вас относительно гладко, с акцентом на «относительно». По сути, это означает, что, хотя такие вещи, как любовь, романтика и страсть, достигают превосходных результатов, другие вещи в вашей жизни требуют немедленного внимания. Однако вам трудно сосредоточиться на чем-то еще, поскольку любовь, кажется, занимает все внимание на этой неделе.

Чего вам, возможно, следует избегать, так это забегать вперед. Не позволяйте своей личной жизни думать, что все остальное может подождать. Хотя это здорово, что вы переживаете чудесный период своего романа, у вас все еще есть счета, которые нужно оплачивать, и люди, перед которыми нужно отвечать. Не возмущайтесь этим; это жизнь. Нам приходится работать в режиме многозадачности; мы не можем просто лежать в постели всю неделю, бездельничая с нашими романтическими партнерами, хотя это и звучит блаженно.

Скорпион

У вас может возникнуть ощущение, будто вас подбрасывают и переворачивают во время многочисленных транзитов Плутона, которые ожидают вас на этой неделе, с 6 по 12 ноября 2023 г., но у вас все будет хорошо, пока вы следите за призом. То, что происходит на этой неделе, очень важно. Вам предстоит многое сделать, и есть кое-что, что вы должны. Перед вами маячит дата достижения цели, и это все, о чем вы можете думать.

Вы увидите, что ваша страсть — это то, что питает вашу способность оставаться сосредоточенным. Вы можете даже заметить, что коллеги вам завидуют, поскольку им никогда не удавалось добиться столько же, сколько вы, за такой короткий промежуток времени. Тем не менее, вы такой, какой вы есть, и вы не всегда посвящаете себя всему так же, как в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года.

Стрелец

Эта неделя позволит вам сконцентрироваться на том, что вам нужно сделать, чтобы почувствовать, что весь этот год того стоил. Хотя вы смотрите только на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года, в этой неделе есть что-то, что как бы отражает для вас весь год. Вы только недавно начали думать об этом как об одном гигантском соревновании, и теперь вы знаете, что в конечном итоге окажетесь победителем.

Вы чувствуете, что никогда не получали такой возможности, которая была вам предоставлена ​​до этой недели. Вы более чем любезны за возможность, наконец, показать «им», кто вы есть на самом деле. Вы очень серьезны, когда дело касается работы. Любовь есть, и вы доберетесь до нее, но сначала вы хотите поработать над собой, и в течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года вы действительно внесете это в рабочий план.

Козерог

Вы можете обнаружить, что на этой неделе вы делаете две вещи: вы сильно стремитесь к достижению своих целей и одновременно чувствуете уныние из-за того, что некоторые вещи в вашей жизни не совсем сложились. Вы думали, что к настоящему моменту, 6 - 12 ноября 2023 года, вы будете в лучшем положении, чем сейчас, а точнее... в другом положении. То, что у вас есть, совсем неплохо, но на этой неделе вас может беспокоить отсутствие перемен.

Вы чувствуете себя хорошо и здорово, и это помогает, поскольку проблемы со здоровьем в какой-то момент в начале года вас пугали, так что на этом фронте все хорошо. Однако тот факт, что вы чувствуете себя хорошо и сильным, заставляет вас хотеть, чтобы в вашей жизни происходило больше событий. Когда все, что вы воспринимаете, — это одно и то же, вы начинаете чувствовать беспокойство и немного раздражаться на себя. С 6 по 12 ноября 2023 г. вы вернетесь к своему прежнему «я».

Водолей

В течение недели с 6 по 12 ноября 2023 года вам не захочется смотреть на многое. Очень многое из этого связано с вашей внешностью, здоровьем и личной жизнью. В течение года вы снова и снова говорили себе, что вам не нужно сравнивать себя ни с кем и что вы являетесь именно тем, кем вам следует быть… и, конечно же, вы будете правы. Однако это не значит, что вы в это верите.

Сейчас происходит то, что вы испытываете блюз «конца года», и этот блюз заставляет вас чувствовать, что вы недостаточно хороши. В последний раз вы обдумывали эту идею в тот день, когда сказали себе, что это не лучший способ прожить свою жизнь. Но вот уже конец года, а ты здесь, в ноябре, чувствуешь себя недостойным... чего? Любовь? На что обращают внимание? Зарабатывать деньги?

Рыбы

На этой неделе вы, Рыбы, узнаете о себе, что вы гораздо меньше заинтересованы в общении, чем собираетесь быть. Вы так долго играли роль заброшенного члена семьи, что начали думать, что эту роль вам нужно поддерживать. По правде говоря, вы не хотите, чтобы в ваше священное пространство вторгались. Вам не нужно получать известия от «определенных» людей, и вы действительно не против НЕ иметь компании.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.