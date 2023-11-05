Три знаки Зодіаку зазнають успіху в особистому житті, починаючи з 3 листопада, сьогодні вдалий день для кохання, якщо ми готові відкрити свої серця нашої нинішньої ситуації.

Що справді вражає сьогодні, то це ідея про те, що ми втрачаємо час, не бачачи «лісу за деревами».

Це означає, що те, що ми маємо зараз, — це найкращий сценарій, і що нам потрібно перестати шукати відповіді у майбутньому, коли все буде гаразд тут, з нами, прямо зараз.

Кохання тут і зараз; це не те, що «може» статися колись.

Три знаки зодіаку щасливі у коханні 3 листопада 2023 року:

1. Овен

(21 березня – 19 квітня)

Настав час відчути те, що ви відчуваєте цього дня, 3 листопада 2023 року, і це тому, що ви присвятили так багато свого часу, щоб побачити свою життєву ситуацію як щось, з чим майже неможливо працювати. Іншими словами, у вас був жахливий рік, і він позначився практично у всіх сферах, включаючи ваше особисте життя.

Вперше за... місяців ти відчуваєш, що в серці з'явилася надія. Ви втомилися чути свій голос, а точніше свій внутрішній голос, який постійно засуджує вас за кожен ваш рух. Настав час позбутися цього шуму, Овен, оскільки він не підходить ні вам, ні вашій романтичній особистості. За вдачею ви життєрадісна і оптимістична людина; ви відчуваєте, що відчуваєте гостру потребу повернутися до цього стану буття.

3 листопада 2023 року відкриває для вас свої двері, і ви ловите цей день, Овен. Ви більше не будете живити ці почуття приреченості та зневіри.

2. Лев

(23 липня – 22 серпня)

3 листопада 2023 року подарує вам почуття, якого ви не відчували вже дуже давно: пристрасну любов до людини, з якою ви перебуваєте у стосунках. Зрештою, ви можете здивувати свого партнера, оскільки він думав, що ви більше не зацікавлені, але сьогодні ви тут… готові, хочете і можете.

Ви ніколи не дієте відповідно до будь-чого, якщо не відчуваєте цього, оскільки вам важко розіграти дію, особливо коли справа стосується кохання. Тим не менш, ви всього лише людина, а у людей бувають припливи та відливи. У міру наближення кінця року ви не можете не відчувати подяки за те, що ви маєте з ким увійти в новий рік, і це змушує вас відчувати гордість, силу і щастя від того, що ви живі.

3. Водолій

(20 січня – 18 лютого)

3 листопада 2023 року, під час проходження Місяця в секстилі Венери, ви виявите, що вам досить легко висловитися і поділитися тим, що у вас в голові, з людиною, з якою ви перебуваєте в романтичних відносинах. Хоча це може звучати як «даність», але так було не завжди, та головним чином тому, що тільки зараз ви повністю довіряли цій людині… як ви робите це зараз.

Довіра завжди мала для вас велике значення, і ви маєте рацію, так відчуваючи, але ви помітили, що в минулому брак довіри утримував вас від переживання того, що, на вашу думку, ви напевно можете знати сьогодні. Під час секстилю Місяця з Венерою ви вважаєте, що є робота, яку Ви маєте виконати особисто, і з сьогоднішнього дня, 3 листопада 2023 року, ви готові виконувати цю роботу.

Джерело: yourtango .

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