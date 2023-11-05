Три знака Зодиака испытают удачу в личной жизни, начиная с 3 ноября, сегодня удачный день для любви, если мы готовы открыть свои сердца нашей нынешней ситуации.

Что действительно поражает сегодня, так это идея о том, что мы теряем время, не видя «леса за деревьями».

Это означает, что то, что мы имеем сейчас, — это лучший сценарий, и что нам нужно перестать искать ответы в будущем, когда все будет в порядке здесь, с нами, прямо сейчас.

Любовь здесь и сейчас; это не то, что «может» случиться когда-нибудь.

Три знака зодиака удачливы в любви 3 ноября 2023 года:

1. Овен

(21 марта – 19 апреля)

Пришло время почувствовать то, что вы чувствуете в этот день, 3 ноября 2023 года, и это потому, что вы посвятили так много своего времени тому, чтобы увидеть свою жизненную ситуацию как нечто, с чем почти невозможно работать. Другими словами, у вас был ужасный год, и он сказался практически во всех сферах, включая вашу личную жизнь.

Впервые за... месяцев ты чувствуешь, что в твоем сердце появилась надежда. Вы устали слышать свой голос, а точнее, свой внутренний голос, который постоянно осуждает вас за каждое ваше движение. Пришло время избавиться от этого шума, Овен, поскольку он не подходит ни вам, ни вашей романтической личности . По натуре вы жизнерадостный и оптимистичный человек; вы чувствуете, что испытываете острую потребность вернуться в это состояние бытия.

3 ноября 2023 года открывает для вас свои двери, и вы ловите этот день, Овен. Вы больше не будете питать эти чувства обреченности и уныния.

2. Лев

(23 июля – 22 августа)

3 ноября 2023 года подарит вам чувство, которого вы не испытывали уже очень давно: страстную любовь к человеку, с которым вы состоите в отношениях. В конечном итоге вы можете удивить своего партнера, поскольку он думал, что вы больше не заинтересованы, но сегодня вы здесь… готовы, хотите и можете.

Вы никогда не действуете в соответствии с чем-либо, если не чувствуете этого, поскольку вам трудно разыграть действие, особенно когда дело касается любви. Тем не менее, вы всего лишь человек, а у людей бывают приливы и отливы. По мере приближения конца года вы не можете не испытывать благодарности за то, что вам есть с кем войти в новый год, и это заставляет вас чувствовать гордость, силу и счастье от того, что вы живы.

3. Водолей

(20 января – 18 февраля)

3 ноября 2023 года, во время прохождения Луны в секстиле Венеры, вы обнаружите, что вам довольно легко высказаться и поделиться тем, что у вас на уме, с человеком, с которым вы состоите в романтических отношениях. Хотя это может звучать как «данность», но так было не всегда, и главным образом потому, что только сейчас вы полностью доверяли этому человеку… как вы делаете это сейчас.

Доверие всегда имело для вас большое значение, и вы правы, так чувствуя, но вы заметили, что в прошлом недостаток доверия удерживал вас от переживания того, что, по вашему мнению, вы определенно можете знать сегодня. Во время секстиля Луны с Венерой вы полагаете, что есть работа, которую ВЫ должны выполнить лично, и с сегодняшнего дня, 3 ноября 2023 года, вы готовы выполнять эту работу.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на неделю с 30 октября по 5 ноября: что Вселенная подготовила для каждого знака Зодиака.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.