Гороскоп Таро: предсказание Таро на период с 30 октября по 5 ноября.

Узнайте, что карты Таро готовят Льву, Деве, Скорпиону, Стрельцу и другим знакам зодиака на эту неделю?

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Любовь: Тройка Кубков.

Настроение: Умеренность

Карьера: Башня

Ваша мотивация к успеху может привести вас к выбору нового курса, который приблизит вас к реализации вашей мечты. На этой неделе вы, возможно, сможете взять на себя еще больше работы благодаря повышению эффективности. Прибыль можно ожидать от инвестиций в акции. Возможно, вам придется покрыть непредвиденную финансовую чрезвычайную ситуацию, связанную с ближайшим родственником. На этой неделе одиноким людям следует общаться и общаться без ограничений.

Счастливое число: 2

Счастливый цвет: лимон.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Любовь: Туз Жезлов

Настроение: Повешенный

Карьера: Колесница

На этой неделе вам придется усердно работать над тщательным планированием своих стратегий, поскольку вы не будете соглашаться на среднее значение. Резкое изменение интерьера вашего дома или окружающей среды будет стимулировать ваше творчество и поможет вам достичь лучших результатов. Сосредоточьтесь на своем нынешнем положении на рабочем месте, и вы сможете добиться успеха. Было бы разумно объединить свои планы после выхода на пенсию и запланировать будущее. Не вкладывайте деньги в рискованные дела.

Счастливое число: 22

Счастливый цвет: индиго.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Любовь: Двойка монет

Настроение: Солнце

Карьера: Дьявол

У вас может быть множество идей, которые помогут вам быть на переднем крае во всех сферах жизни. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы реализовать профессиональные планы, которые вы обдумывали. Вы можете оказать существенное влияние в своей области. Те, кто занимается импортно-экспортной торговлей, имеют возможность получить кругленькую прибыль от выгодной сделки. Успех ребенка или молодого человека может повысить репутацию семьи. Тем, у кого серьезные романтические отношения, следует установить границы, чтобы предотвратить собственническое поведение.

Счастливое число: 1

Счастливый цвет: нежно-розовый.

РАК (22 июня – 22 июля)

Любовь: Четверка Жезлов

Настроение: Мир

Карьера: Волшебник

У вас есть природные способности к лидерству, и другие могут обращаться к вам за советом. Скорее всего, вы получите бонус в качестве признания и компенсации за ваши усилия. Сейчас прекрасное время, чтобы воспользоваться рыночными возможностями и вложить часть своих денег в новые предприятия. Здоровая отдача от инвестиций вполне возможна. Обратитесь к молодому члену семьи, который пытается принять важные решения. Если вы заботитесь о своих романтических отношениях, вы не должны позволять никому вставать между вами и вашим партнером.

Счастливое число: 18

Счастливый цвет: золотисто-коричневый.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любовь: Дурак

Настроение: Колесница

Карьера: Тройка мечей

Благодаря вашему огромному опыту и знаниям вы сможете оставаться на шаг впереди конкурентов. Если повезет, ваше начальство может делегировать вам престижную ответственность. Выполните его уверенно, и вы выйдете победителем. Если вы и член семьи недавно поссорились, возможно, у вас есть шанс помириться; воспользоваться моментом. Некоторые из вас, возможно, останутся в экстравагантном настроении и немного потратятся. В личной жизни у вас могут возникнуть недопонимания, которые вам следует преодолеть спокойно и быстро.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: бежевый.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Люблю силу

Настроение: Рыцарь Мечей

Карьера: Луна

Ваша убежденность и упорство могут стать одной из ваших самых сильных сторон на этой неделе. Они могут позволить вам оставаться полностью сосредоточенными и преданными одной задаче. Старшие офицеры могут признать ваш талант и способности и позволить вам руководить с первых позиций. Предприниматели могут увеличить посещаемость и прибыль своего заведения. Если вы будете уделять больше внимания потребностям своих близких, ваша семейная жизнь может стать счастливее.

Счастливое число: 7

Счастливый цвет: пурпурный.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Любовь: Солнце

Настроение: Отшельник

Карьера: Семерка монет

Ясное мышление и логическое рассуждение могут помочь вам принять разумные жизненные решения. Не теряйте уверенности в стрессовых ситуациях. Ваш энтузиазм может привести к появлению лидерских возможностей на работе, что приведет к увеличению зарплаты и продвижению по службе. Возможно, вам придется в кратчайшие сроки организовать собрание, чтобы отметить радостное или знаменательное событие. Достижениями учащихся могут гордиться их родители. В ваших романтических отношениях может возникнуть некоторая двусмысленность или неопределенность, которую вы должны ответственно и в приоритете разрешить.

Счастливое число: 9

Счастливый цвет: красный.

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)

Любовь: Король монет

Настроение: Справедливость

Карьера: Иерофант

На этой неделе вы, вероятно, будете полны энтузиазма и позитивной энергии, которые могут продвинуть вас вперед и оказаться в центре внимания. Желающие начать предпринимательский путь могут получить совет и помощь от опытного человека. Те, кто ожидает романтического подтверждения, могут получить положительный ответ от своего партнера. Ваш напряженный рабочий график может вызвать у вас некоторый стресс. Однако вполне вероятно, что ваши прошлые усилия могут привести к финансовой выгоде. Домашние праздники и радостные события подарят вам и вашим близким хорошее настроение.

Счастливое число: 15

Счастливый цвет: зеленый попугай.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Любовь: Тройка Жезлов

Настроение: Повешенный

Карьера: Колесница

Упорным трудом вы сможете достичь всех целей на неделю. Изменение приоритетов может помочь вам добиться успеха в будущем. Если вы хорошо справляетесь со своей работой, начальство может повысить вам зарплату или повысить по службе. С точки зрения отношений эта неделя выглядит победной. В романтических отношениях вы и ваш партнер, вероятно, будете чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы поделиться друг с другом своими самыми глубокими мыслями и эмоциями. Встречи на выходных могут стать отличным способом провести время с близкими и стать ближе к тем, кто у вас уже есть.

Счастливое число: 5

Счастливый цвет: небесно-голубой.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 21 января)

Любовь: Тройка Кубков.

Настроение: Умеренность

Карьера: Башня

Было бы лучше, если бы вы на этой неделе следили за призом, глядя на светлую сторону вещей. Расширение вашей социальной сети может привести к развитию ценных профессиональных связей. Те, кто ожидает результатов интервью, могут получить положительные новости. Деньги, которые были задержаны в течение длительного времени, могут, наконец, быть переданы вам, что улучшит ваше финансовое положение. Те, кто хочет найти вторую половинку, могут получить помощь от семьи и друзей.

Счастливое число: 22

Счастливый цвет: фиолетовый.

ВОДОЛЕЙ (22 января — 19 февраля)

Любовь: Дурак

Настроение: Король Жезлов

Карьера: Суждение

Чтобы подойти к жизни с большей уверенностью и зрелостью, вы должны отпустить свои тревоги, страхи и опасения. Если вы хотите внести позитивные изменения в свою жизнь, вам нужно выйти из зоны комфорта. Возможно, вам придется взять на себя дополнительные обязанности на профессиональном фронте. Не волнуйтесь; ты что-нибудь придумаешь. Инвестиции в акции и акции могут принести хорошую прибыль, если вы будете использовать осторожные стратегии. Держитесь подальше от споров дома, поскольку без вашего вмешательства ситуация, вероятно, улучшится.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: желтый.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Любовь: Двойка монет

Настроение: Правосудие

Карьера: Император

Ваш уровень энергии, вероятно, повысится, что приведет вас к успеху. Некоторые из вас, вероятно, заслужат уважение старших благодаря своей отличной работе. Инвестирование в акции может привести к финансовой выгоде, если вы будете тщательно планировать и использовать продуманную стратегию. Рождение ребенка или предложение руки и сердца молодого человека, вероятно, улучшит настроение каждого. Партнер может удивить вас официальным предложением, и некоторые из вас вскоре могут пойти под венец. Поддержание дисциплинированного образа жизни и занятия здоровыми практиками помогут вам оставаться энергичными и здоровыми.

Счастливое число: 7

Счастливый цвет: шоколад.

Источник: hindustantimes.

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