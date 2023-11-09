В этот период жизни некоторых могут измениться кардинально, а кто-то наконец-то почувствует надежду и возрождение веры в собственные силы.

Начинается транзит Меркурия.

По словам астрологов, Меркурий 10 ноября переходит в знак экспансии Стрелец и будет там до 1 декабря.

«При транзите Меркурия по Стрельцу возникает стремление к коммуникациям, растет желание высказаться, исчезают сдержанность, неуверенность и застенчивость, а болтливость, бесцеремонность и поверхностность, наоборот, процветают», - рассказала астролог в телеграмм-канале Scorpio .

Также кто-то может почувствовать большое стремление к тому, чтобы казаться лучше и умнее, чем это есть на самом деле.

Кроме того, в этот период будет ощущаться прямолинейность и несдержанность. Это приведет к увеличению словесных споров, резких высказываний.

«В это время также присуще чрезмерно оптимистическое мышление, вера в чудеса, мы больше полагаемся на везение», – говорит астролог.

Транзит Меркурия – это благоприятное время для интересных встреч и знакомств, особенно с иностранцами и авторитетными людьми, для работы или учеб за рубежом, для путешествий.

«Новая волна совсем другой энергии для людей в сфере предпринимательства. Для многих это будет чувство надежды и света в конце тоннеля, - продолжает астрологиня.

Конечно, это повлияет и на информпространство – будет много новостей, которые будут просто шокировать принятыми изменениями. Инфопространство может взорваться новостями.

Астролог рекомендует – чтобы правильно использовать этот период, необходимо быть максимально честными с собой и окружающими.

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