Начинается транзит Меркурия.
По словам астрологов, Меркурий 10 ноября переходит в знак экспансии Стрелец и будет там до 1 декабря.
«При транзите Меркурия по Стрельцу возникает стремление к коммуникациям, растет желание высказаться, исчезают сдержанность, неуверенность и застенчивость, а болтливость, бесцеремонность и поверхностность, наоборот, процветают», - рассказала астролог в телеграмм-канале Scorpio .
Также кто-то может почувствовать большое стремление к тому, чтобы казаться лучше и умнее, чем это есть на самом деле.
Кроме того, в этот период будет ощущаться прямолинейность и несдержанность. Это приведет к увеличению словесных споров, резких высказываний.
«В это время также присуще чрезмерно оптимистическое мышление, вера в чудеса, мы больше полагаемся на везение», – говорит астролог.
Транзит Меркурия – это благоприятное время для интересных встреч и знакомств, особенно с иностранцами и авторитетными людьми, для работы или учеб за рубежом, для путешествий.
«Новая волна совсем другой энергии для людей в сфере предпринимательства. Для многих это будет чувство надежды и света в конце тоннеля, - продолжает астрологиня.
Конечно, это повлияет и на информпространство – будет много новостей, которые будут просто шокировать принятыми изменениями. Инфопространство может взорваться новостями.
Астролог рекомендует – чтобы правильно использовать этот период, необходимо быть максимально честными с собой и окружающими.
Последние новости Украины:
Гороскоп на неделю для каждого знака зодиака.
Три знака Зодиака, которым повезет в ноябре.
Также астрологи назвали Знаки Зодиака, которым повезло от природы.