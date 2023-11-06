Актриса Ольга Сумська показала, як важко реагує на концерти колег про наших українських захисників.

Актриса Ольга Сумська , яка активно веде соціальні мережі та розповідає про особисте життя, поділилася емоціями після виступу колеги. Знаменита артистка зізналася, що була вражена побаченим і не змогла стримати сліз.

За словами актриси, вона під великим враженням від побаченого, їй важко дається навіть перегляд таких виступів, адже війна триває і втрати щоразу боляче видаляють моральний настрій у тому числі. Хоча Сумська намагається жити далі, активно займається волонтерством, емоції щоразу захльостують за таких тематичних концертів про наших героїв.

«Розчулив мене Владик… Соколята, наші рідні хлопчики, захисники. Згадала, як ми разом працювали на концертах у Луганську!» – поділилася емоційно Сумська зі сльозами.

Також Сумська показала, як вирішила вирушити до спортзалу та прихопила з собою доньку Ганну від другого чоловіка Віталія Борисюка. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де публікує не лише творчість, а й особистими кадрами.

"Поналипало стільки всього зайвого за ці кілька років. Були пробіжки у парку стихійні, якісь заняття. Але так на тренажерах і в такому чудовому фітнес-залі, подивіться скільки тренажерів та будь ласка, зали для групових занять", - сказала Ольга.

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