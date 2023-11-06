Популярний український музикант, виконавець та тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров активно виступає та ділиться успіхами у мережі. При цьому артист не оминає критики, часто відповідаючи на неї в іронічній манері.

На цей раз для привернення уваги Пивоваров спровокував українців роликом, записаним на одному з його виступів.

Під час концерту Пивоваров почав обливати аудиторію водою, хоча це було зроблено в гумористичній манері і без злих намірів для хейтерів, багато хто в Інстаграм цього не зрозумів. Більше того, не доглянули відео до кінця, в якому Пивоваров звертається до українців з метою підтримки ЗСУ.

«Є така річ, що називається повага до своєї аудиторії. Саме в цьому відео її немає; Я вас дуже поважаю, але лити на людей воду і запитувати, чому вони не співають – це не норм! Навіть якщо Ви допомагаєте нашим хлопцям, це не скасовує нормального ставлення до своїх шанувальників;

Те, що робляться такі добрі справи, як наприкінці відео, не скасовує неповажні дії до аудиторії на початку); Думаю, деяким людям на концерті, це явно не сподобалося» - зауважили українці.

Ми також писали, що Пивоваров вже традиційно поспілкувався з шанувальниками і зробив кілька кадрів з ними на згадку. Проте в однієї з дівчаток Пивоварів помітив сльози, тож одразу запитав, що сталося і чому вона так нервує.

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