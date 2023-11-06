Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров активно выступает и делится успехами в сети. При этом артист не обходит вниманием критику, часто отвечая на нее в ироничной манере.

В этот раз для привлечения внимания Пивоваров спровоцировал украинцев роликом, записанным на одном из его выступлений.

Во время концерта Пивоваров принялся обливать аудиторию водой, хотя это было зделано в юмористичной манере и без злых умыслов для хейтеров, многие в Инстаграм этого не поняли. Более того, не досмотрели видео до конца, в котором Пивоваров обращается к украинцам с целью поддержки ВСУ.

«Есть такая вещь, называется уважение к своей аудитории. Именно в этом видео, ее нет; Я очень Вас уважаю, но лить на людей воду и спрашивать, почему они не поют – это не норм! Даже если Вы помогаете нашим ребятам, это не отменяет нормального отношения к своим поклонникам;

То, что делаются такие хорошие дела, как в конце видео, не отменяет неуважительные действия к аудитории в начале); Думаю некоторым людям на концерте, это явно не понравилось» - подметили украинцы.

Мы также писали, Пивоваров уже традиционно пообщался с поклонниками и сделал несколько кадров с ними на память. Однако у одной из девочек Пивоваров заметил слезы, поэтому сразу спросил, что произошло и почему она так нервничает.

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