Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, які страхи творять росіяни на території України. Про це зірка повідомила у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Черговий злочин росіян: лише за добу вони скинули півсотні керованих авіабомб на Херсонщину. Знищено чергову установу освіти", - написала артистка під кадрами знищеної будівлі.

"Чергове звільнення закладів освіти нашої громади, чергове звільнення закладів освіти Херсонської області", - повідомив закадровий голос.

Варто зазначити, що Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця. Зірка прославилася кілька років тому завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови". Тепер артистка співпрацює із зірками першої величини України, продовжуючи творити. Alyona Alyona, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення реп-виконавиця почала активно висвітлювати те, що відбувається у своїх соціальних мережах. А нещодавно зірка розповіла про творчу паузу, яку вирішила взяти.

"З сьогоднішнього дня починається той довгоочікуваний мною час, який я повністю витрачатиму на себе, на свій розвиток, на своє здоров'я і нову музику. Але що найважливіше — я не зникаю з ваших радарів, я більше спілкуватимуся з вами, публікуватиму тематичні повідомлення про все на світі, записувати такі розмовні відео тощо", - повідомила артистка.

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