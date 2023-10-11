Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем здоровье. Звезда поделилась личным в Инстаграм, где делится не только кадрами из жизни, но и творчеством.

"Я не могу жить без горя сейчас. Горе ко мне приходит каждый день в виде новостей, известий, фотографий, историй в соцсетях, снятых кем-то тикток. И если я хочу плакать сейчас, я сажусь и плачу. Я еще никогда не была такой тонкослезной, как за последние два года. Я упускаю эти эмоции и ничего в себе не держу, но я не живу ими постоянно и не даю горю переполнить чашу", - рассказала звезда в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией рэп-исполнительницы Alyona Alyona:

"Я практикую медитацию, солевую чистку или обнимаю дуб в лесу",

"Спасает хобби – вязание крючком, чтение книг, медитации. Сейчас присоединилась делать окопные свечи!",

"В сентябре 2009 года начала заниматься в США горячей йогой Bikram Yoga. 90 минут, которые перевернули мировоззрение, и вывернули психику наизнанку. Ежедневные практики дают возможность понять себя как внутри, так и снаружи",

"Хожу за грибами в лес) Лучшая терапия",

"жесткость и принятие случившегося и творящегося, как факт, холодные – единственное спасение. сантименты, эмоции отбросить и жить. пытаться".

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