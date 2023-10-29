Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, опубликовала на своей странице в Instagram мощный пост на тему языкового вопроса в Украине.

Alyona Alyona посетила дом "Слово" в Харькове и напомнила украинцам его историю, и что раньше город был центром возрождения украинской культуры.

"В 1820-х годах Харьков стал центром возрождения украинской культуры. Здесь появились первые издания по языкознанию, истории, литературе и этнографии. В 1920-х годах в городе был построен дом "Слово". В этом здании собрали украинских писателей, чтобы дать им убежище, возможность творить, общаться друг с другом и передавать свой опыт друг другу. Но из-за волны репрессий против деятелей украинской культуры их всех расстреляли", — пишет Alyona Alyona.

Alyona Alyona подчеркнула, что такой страшной ценой нам далась украинская письменность и культура в целом, поэтому мы должны ценить это и не позволять никому уничтожать наше культурное наследие.

"Сегодня наш народ пытаются уничтожить так же. Именно сейчас как никогда важно не забывать наши корни, наш язык и нашу историю. Это код нашей страны, код нашей культуры, код нашего народа. Украина будет жить вечно, пока мы развиваем и сохраняем нашу культуру", - добавила Alyona Alyona.

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