Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, какие ужасы творят россияне на территории Украины. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Очередное преступление россиян: только за сутки они скинул полсотни управляемых авиабомб на Херсонщину. Уничтожен очередное учреждение образования", - написала артистка под кадрами уничтоженного здания.

"Очередное освобождение учреждений образования нашей общины, очередное освобождение учреждений образования Херсонской области", - сообщил закадровых голос.

Стоит отметить, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда прославилась несколько лет назад благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Теперь артистка сотрудничает со звездами первой величины Украины, продолжая творить. Alyona Alyona, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения рэп-исполнительница начала активно освещать происходящее в своих социальных сетях. А недавно звезда рассказала о творческой паузе, которую решила взять.

"С сегодняшнего дня начинается то долгожданное мной время, которое я полностью буду тратить на себя, на свое развитие, на свое здоровье и новую музыку. Но что самое важное — я не исчезаю с ваших радаров, я буду больше общаться с вами, публиковать тематические сообщения обо всем на свете, записывать такие разговорные видео и т.д", - сообщила артистка.

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