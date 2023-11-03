Опубліковано новий прогноз сприятливіх і навпаки несприятливих днів на листопад 2023-го року.

Астролог розповіла, що 13 листопада об 11.27 (за київським часом) відбудеться новомісяччя в Скорпіоні, пише Politeka.net.

«В перші години після Новомісяччя - плануйте справи на місяць вперед та виразіть намір на очищення і трансформацію в тих справах, в яких вважаєте за потрібне. На третій день після Нового місяця (з 15.11) - сприятливий період для починань», - розповіла астролог Ірина на своїй сторінці в Інстаграм.

27.11 об 11:16 - Повня у Близнятах, каже астролог.

«В дні Повні важливо управляти емоціями, сприятливі помірні фізичні навантаження, легка дієта, виключення алкоголю», - попередила астролог.

Отже, каже астролог сприятливі дні для різних справ і починань: 3, 4(з 9:22), 15, 16 (з 9:43), 17 (до 16:50), 18 (окрім 10:29-13:28), 19, 21 (до 13:50), 22 (до 14:00), 26, 28 (з 16:15), 29, 30.

Для вдалої стрижки та зачіски сприятливими будуть такі дати - 4, 5, 7, 8, 9 (з 10:10), 11 (до 17:05) 16, 17, 25, 26.

Для фарбування волосся та живлення шкіри 13-27 листопада, а для чищення та пілінгу обличчя та шкіри, а також епіляції гарними днями будуть 1, 9-12, 28 листопада. Для ідеального манікюру/педикюру астролог радить 16 та 17 листопада.

Сприятливими днями для дієти та очищення організму будуть 1, 3, 6, 8-9, 12-14, 20, 21, 23, 24, 27, 28 листопада.

Дні, для лікування та протезування зубів, хребта, кісткової системи загалом: 2-4, 5(з 11:30), 7, 8, 10, 11 (до 17:05), 14, 15, 20 (з 16:30), 21, 22 (до 17:10), 29, 30 листопада.

Звісно, у листопаді є і несприятливі дні. Так 1, 5 (до 11:30), 6, 11, 12, 13, 18 (10:30-13:30), 20, 26-28 листопада є поганими днями для проведення планових хірургічних операцій.

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