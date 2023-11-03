Гороскоп карт Таро для кожного знаку Зодіаку доступний на 3 листопада, і цього дня у нас усіх буде багато невловимої енергії.

Нам слід враховувати значення карти Таро Луна, яка передбачає, що брехня та хибні переконання можуть домінувати протягом дня.

Однак в обмані добре те, що він може бути дуже цікавим, якщо з ним правильно поводитися.

Якщо ви любите хороші історії, прочитайте останні книги на науково-фантастичні теми або заплануйте щось веселе та грайливе, наприклад вечерю з друзями на вихідних, присвячену загадці вбивства.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 3 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий.

Довіру дуже складно відновити після того, як хтось, про кого ви дбали, його зламав.

Ви можете не усвідомлювати наслідків дій людини доти, доки не усвідомлюєте реальність того, що було зроблено. Однак з часом та прощенням ви можете відновити дружбу. Ви не можете відразу втратити всю свою пильність.

Вони повинні заслужити вашу довіру до них, але ви можете вирішити дати їм ще один шанс, якщо вони здадуться вам досить шкодуючими.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Смерть.

Кінцівки ніколи не бувають легкими для навігації та керування. Ви пройшли через деякі труднощі, через які здається, що зміна обстановки чи життя може бути розумним рішенням.

Сьогодні ви робите якісь дії тільки тому, що в цей час легше зробити щось необдумане. Ти знайдеш рішення, Телець. Зараз ви багато думаєте про майбутнє.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Всі відносини проходять через «речі», і цілком нормально, що чим ближче ви стаєте, тим більше напруги ви відчуваєте.

Ви хочете дізнатися свою людину, включаючи її чудасії та звички. Потрібно буде внести корективи, але це частина досвіду, коли ви покохаєтесь один одного після деякого часу побачень.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Кожен робить усе можливе, тож на робочому місці буде певна конкуренція. Можливо лише одне підвищення, один лідер, і тому найкращі піднімаються на вершину.

Яким би чудесним не здавалося мати хорошу посаду та зарплату, відповідаючи за все, вам можуть не подобатися обов'язки, пов'язані з цією роллю. Частина вас насправді може бути набагато щасливішою там, де ви зараз.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута.

Нарешті, до вас прийдуть ознаки полегшення та розслаблення.

Ви пережили гіршу частину тижня, і тепер настав час перейти до п'ятниці. Тиждень здавався нескінченним, але вихідні наближалися. ТДІФ!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте.

Невідповідна подія може виявитися найгіршим моментом у вашому житті, але що, якщо це руйнація хибного переконання, якого ви дотримувались занадто довго?

Всесвіт знає, коли ви рухаєтеся у неправильному напрямку. Отже, можливо, ви зробили подарунок у вигляді шоку. Це привертає вашу увагу та спрямовує вас у новому напрямку.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Башта в перевернутому положенні.

Ти ухилився від кулі, Терези. Ви побачили цю проблему за милю, і токсичну людину відправили на голосову пошту.

Це була людина, яка дзвонить лише тоді, коли їй щось потрібне. Ви не дозволили смоктати час. Замість цього ви зосередилися на тому, що найважливіше в даний момент, і уникнули того, щоб вас збив з пантелику емоційний вампір.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Туз Пентакль.

Відносини починають подавати перспективні надії. Ви сподівалися, що ця людина оцінить вашу щирість та інтерес до неї.

Можливо, ви не думали, що вони колись відчують те саме. Але гляньте... вони відповіли вам взаємністю. Можливо, таки є надія?

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута.

Сумна правда полягає в тому, що деякі люди не люблять своєї роботи, і це видно з того, як вони надають послуги іншим. Вони поводяться ледве зацікавлено. Вони роблять лише мінімальну суму. Їхні зусилля не виходять за рамки.

Їм потрібні гроші, і, на жаль, життя не дозволяє їм змінити ситуацію прямо зараз. Це важко, але це не привід судити. Можливо, ви зможете спонукати їх прагнути кращого і здійснювати свої мрії так само, як і ви.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Ваші мрії належать вам, і ви можете вирішити, коли ви хочете здійснити їх або коли ви хочете вимкнутись та кинути м'яч.

Можливо, ви не захочете намагатися чи вкладатись у важку роботу. Зараз приємно робити менше, і це вас влаштовує. Наближаються свята, і наступний рік може здатися найкращим.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Меч.

Заздрісні люди першими почнуть завдавати вам удару в спину.

Вони хочуть, що у вас є. Їм потрібно почуватися визнаними, і якщо це означає кинути під автобус людину, яка старанно працює, то це те, що має статися.

Ти маєш залишатися сильним, Водолію. Коли люди починають показувати вам те, що вони насправді думають, це означає, що те, що ви робите, впливає.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Сьогодні прощання, але завтра ви можете знову зійтись. Небагато простору може допомогти вам обом побачити перспективу.

Відстань корисна, коли ви знаходитесь надто близько до проблеми, яку не бачите зрозуміло. Використовуйте цей час, щоб подумати і побачити свою роль, а коли все охолоне, обговоріть це.

Джерело: yourtango .

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