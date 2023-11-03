Гороскоп карт Таро для каждого знака Зодиака доступен на 3 ноября, и в этот день у нас всех будет много неуловимой энергии.

Нам следует учитывать значение карты Таро Луна , которая предполагает, что ложь и ложные убеждения могут доминировать в течение дня.

Однако в обмане хорошо то, что он также может быть очень интересным, если с ним правильно обращаться.

Если вы любите хорошие истории, прочтите последние книги на научно-фантастические темы или запланируйте что-нибудь веселое и игривое, например ужин с друзьями на выходных, посвященный загадке убийства.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 3 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Луна, перевернутая.

Доверие очень сложно восстановить после того, как кто-то, о ком вы заботились, его сломал.

Вы можете не осознавать последствий действий человека до тех пор, пока не осознаете реальность того, что было сделано. Однако со временем и прощением вы можете восстановить дружбу. Вы не можете сразу потерять всю свою бдительность.

Они должны заслужить ваше доверие к ним, но вы можете решить дать им еще один шанс, если они покажутся вам достаточно сожалеющими.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть.

Концовки никогда не бывают легкими для навигации и управления. Вы прошли через некоторые трудности, из-за которых кажется, что смена обстановки или жизни может быть разумным решением.

Сегодня вы совершаете какие-то действия только потому, что в это время легче сделать что-нибудь необдуманное. Ты найдешь решение, Телец. Сейчас вы много думаете о будущем.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Все отношения проходят через «вещи», и совершенно нормально, что чем ближе вы становитесь, тем больше напряжения вы испытываете.

Вы хотите узнать своего человека, включая его причуды и привычки. Нужно будет внести коррективы, но это часть опыта, когда вы полюбите друг друга после некоторого времени свиданий.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Каждый делает все возможное, поэтому на рабочем месте будет определенная конкуренция. Может быть только одно повышение, один лидер, и поэтому лучшие поднимаются на вершину.

Каким бы чудесным ни казалось иметь хорошую должность и зарплату, отвечая за все, вам могут не нравиться обязанности, связанные с этой ролью. Часть вас на самом деле может быть намного счастливее там, где вы находитесь сейчас.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Наконец, к вам придут признаки облегчения и расслабления.

Вы пережили худшую часть недели, и теперь пришло время перейти к пятнице. Неделя казалась бесконечной, но выходные приближались. ТГИФ!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Неподходящее событие может оказаться худшим моментом в вашей жизни, но что, если это разрушение ложного убеждения, которого вы придерживались слишком долго?

Вселенная знает, когда вы движетесь в неправильном направлении. Итак, возможно, вам сделали подарок в виде шока. Это привлекает ваше внимание и направляет вас в новом направлении.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Ты увернулся от пули, Весы. Вы увидели эту проблему за милю, и токсичного человека отправили на голосовую почту.

Это был человек, который звонит только тогда, когда ему что-то нужно. Вы не позволили сосать время. Вместо этого вы сосредоточились на том, что наиболее важно в данный момент, и избежали того, чтобы вас сбил с толку эмоциональный вампир.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Отношения начинают подавать многообещающие надежды. Вы надеялись, что этот человек оценит вашу искренность и интерес к нему.

Возможно, вы не думали, что они когда-нибудь почувствуют то же самое. Но посмотрите... они ответили вам взаимностью. Возможно, все-таки есть надежда?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Печальная правда заключается в том, что некоторые люди не любят свою работу, и это видно по тому, как они оказывают услуги другим. Они ведут себя едва заинтересованно. Они делают только минимальную сумму. Их усилия не выходят за рамки.

Им нужны деньги, и, к сожалению, жизнь не позволяет им изменить ситуацию прямо сейчас. Это тяжело, но это не повод судить. Возможно, вы сможете побудить их стремиться к лучшему и осуществлять свои мечты так же, как и вы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Ваши мечты принадлежат вам, и вы можете решить, когда вы хотите осуществить их или когда вы хотите отключиться и бросить мяч.

Возможно, вы не захотите стараться или вкладываться в тяжелую работу. Сейчас приятно делать меньше, и вас это устраивает. Приближаются праздники, и следующий год может показаться лучше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Завистливые люди первыми начнут наносить вам удар в спину.

Они хотят того, что у вас есть. Им нужно чувствовать себя признанными, и если это означает бросить под автобус человека, который усердно работает, то это то, что должно произойти.

Ты должен оставаться сильным, Водолей. Когда люди начинают показывать вам то, что они на самом деле думают, это означает, что то, что вы делаете, оказывает влияние.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Сегодня расставание, но завтра вы можете снова сойтись. Немного пространства может помочь вам обоим увидеть перспективу.

Расстояние полезно, когда вы находитесь слишком близко к проблеме, которую не видите ясно. Используйте это время, чтобы подумать и увидеть свою роль, а когда все остынет, обсудите это.

Источник: yourtango.

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