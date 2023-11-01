Питання до карт Таро стосувалось найближчого майбутного в Україні, пише Politeka.net.

«Як пройде кінець осені і зима. Якою буде зима в Україні», - задала Тиха питання до колоди карт Таро.

Карти Таро відповіли, що зима буде конфліктною – випала п’ятірка жезлів.

«Обстріли будуть сто відсотково. Карта Башта, що падає», - розшифрувала Марія Тиха ще одну карту Таро.

Далі випала карта Таро п’ятірка пентаклів.

«Це відключення. Тобто вони стовідсотково мають бути», - пояснила Марія Тиха, маючи на увазі відключення електроенергії.

Наступну карту Таро Марія розшифрувала як попередження про те, що люди будуть на емоціях.

«Вісімка кубків показує те, що люди будуть все ж таки виїжджати з України. Деякі», - розповіла Марія Тиха, дістаючи з колоди Таро наступну карту.

Наостанок у руках Марії Тихої опинилися ще дві карти Таро – двійка кубків і четвірка мечів.

«Говорить про те, що буде проблема в нас зі зв’язками. Тобто це проблема саме з парнерами, я так розумію», - розшифрувала передбачення Таро Марія Тиха.

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