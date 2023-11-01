Питання до карт Таро стосувалось найближчого майбутного в Україні, пише Politeka.net.
«Як пройде кінець осені і зима. Якою буде зима в Україні», - задала Тиха питання до колоди карт Таро.
Карти Таро відповіли, що зима буде конфліктною – випала п’ятірка жезлів.
«Обстріли будуть сто відсотково. Карта Башта, що падає», - розшифрувала Марія Тиха ще одну карту Таро.
Далі випала карта Таро п’ятірка пентаклів.
«Це відключення. Тобто вони стовідсотково мають бути», - пояснила Марія Тиха, маючи на увазі відключення електроенергії.
Наступну карту Таро Марія розшифрувала як попередження про те, що люди будуть на емоціях.
«Вісімка кубків показує те, що люди будуть все ж таки виїжджати з України. Деякі», - розповіла Марія Тиха, дістаючи з колоди Таро наступну карту.
Наостанок у руках Марії Тихої опинилися ще дві карти Таро – двійка кубків і четвірка мечів.
«Говорить про те, що буде проблема в нас зі зв’язками. Тобто це проблема саме з парнерами, я так розумію», - розшифрувала передбачення Таро Марія Тиха.
Останні новини України:
Передбачення Таро для кожного Знаку Зодіака на 1 листопада - на кого чекає незабутній день.
Найвдаліші дні для кожного Знака Зодіаку в перший тиждень листопада: підказки долі.
Також Politeka.net писала про те, що передбачають карти Таро на листопад 2023-го року.