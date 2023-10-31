Енергія після затемнення часто може призвести до енергетичного похмілля, оскільки вас закликають усередину себе, щоб емоційно та подумки обробити все, що сталося.

Цього разу Всесвіт справді на вашій стороні, як вказують станції Сатурна, і допомагає вам зрозуміти найвищий зміст, що дозволяє вам рухатися вперед найвдалішим шляхом.

Який день першого тижня листопада найвдаліший для вашого знаку зодіаку:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Найвдаліший день: неділя, 5 листопада.

Провідна енергія: Місяць останньої чверті у Леві, управитель вашого сектору радості.

Цього року ви вирушили на пошуки свого найвищого щастя. Це зводиться не тільки до роздумів про те, що приносить вам щастя, але й до розуміння того, що це таке, до самої душі. Щастя не обмежується лише тими моментами, коли все йде на вашу думку. Навпаки, це задоволення усвідомлення того, що ви шануєте свою істину і створюєте життя, яке відповідає шляху вашої душі.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Найвдаліший день: четвер, 2 листопада.

Провідна енергія: ретроградний астероїд Веста у Раку, управитель вашого сектора зв'язку.

Астероїд Веста керує вашими мріями та натхненням для вашого життя. Однак, як тільки він починає свою ретроградну подорож, він також дозволяє вам змінити його. Іноді справа не в тому, щоб старанно працювати над досягненням мрії, а в тому, щоб визнати, що певна мрія не справджується, тому що вона не призначена для вас. Чим більше ви ростете і дізнаєтеся, хто ви є, тим більше будуть змінюватися ваші мрії та прагнення до життя, і це можливість привести свої цілі у відповідність до тієї людини, якою ви стали.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Найвдаліший день: субота, 4 листопада.

Провідна енергія: Сатурн у Рибах, управитель ваших професійних цілей.

Відколи Сатурн перейшов у Риби в березні 2023 року, ви більше зосередилися на відчутті зв'язку зі своїм професійним життям. Це надихає на перехід від простого фінансового успіху до успіху, коли ви відчуваєте, що ви глибоко пов'язані зі своєю метою. Сатурн у Рибах також може змусити вас розширитися і зосередитися на тому, як ви можете досягти всього, чого бажаєте, і при цьому користуватися оточуючим.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Найвдаліший день: субота, 4 листопада.

Провідна енергія: Сатурн у Рибах, управитель вашого сектору удачі.

Енергія Риб керує вашим сектором удачі, що також пов'язане із темами розширення. Цей вплив допомагає вам вчитися, подорожувати, шукати пригоди та виходити із зони комфорту. Коли Плутон повернувся до Козерога в рамках своєї ретроградної подорожі, ви більше міркували про те, що здається вам знайомим, а не про те, що кличе вас як частину нового шляху. Ви вже знаєте, що не можете залишатися там, де були, і сподіваєтеся досягти всього, чого бажаєте, але зараз саме час зробити кроки вперед.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Найвдаліший день: неділя, 5 листопада.

Провідна енергія: Місяць останньої чверті у Леві, управитель вашого будинку.

Коли події та ситуації в житті починають трансформуватися, це може нервувати, оскільки може також принести зміни, яких ви не очікували. Ось що означає рости, розвиватися та відповідати Всесвіту. Чим більше ви намагаєтеся зберегти видимість або залишити деякі речі незмінними, тим більше ви боретеся із божественним потоком життя. Дозвольте собі здатися і пообіцяйте собі, що ніколи більше ви не боротиметеся за щось, що не відповідає тому, що хочете створити для свого життя.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Найвдаліший день: четвер, 2 листопада.

Провідна енергія: ретроградний астероїд Веста у Раку, управитель вашого будинку бажань.

Рак - це енергія, яка управляє вашими соціальними відносинами та бажаннями, але він також просить вас поважати свій емоційний зв'язок у цьому процесі. Рак - водяний знак, який глибоко чутливий і пов'язаний з божественним царством. Це є зосередження на щирому прийнятті того, що приємно для вашої душі, а не того, що логічно має сенс. Коли ви це зробите, уроки стануть простішими, і ви зможете максимально ефективно використовувати кожну можливість.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Найвдаліший день: четвер, 2 листопада.

Провідна енергія: ретроградний астероїд Веста у Раку, управитель вашого професійного сектору.

Протягом цього року ваші пріоритети змістилися від догодження людям до поваги до того, що ви відчуваєте покликаним створити в цьому житті. Це не означає, що стосунки для вас все ще не є важливими. Тим не менш, ви також виявили, що не можете жертвувати собою, намагаючись підтримати або встановити зв'язок із будь-ким. Продовжуйте приймати свою внутрішню впевненість і суверенітет, оскільки ви вірите, що заслуговуєте на кар'єрну та життєву мету, яка відповідає вашій душі. Ви залучите тих, хто вас підтримує, а не відволікає від вашої мрії.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Найвдаліший день: четвер, 2 листопада.

Провідна енергія: ретроградний астероїд Веста в Раку, управитель вашого будинку удачі.

Часом на своєму шляху ви можете бути впевнені, що те, що ви уявляєте для свого життя, призначене саме вам, проте у Всесвіту все ще може бути кращий план. Щоб мати можливість жити тим життям, про яке ви мрієте, ви також повинні дозволити собі визнати, що те, про що ви колись думали, було найкращим можливим результатом, чим було лише відображенням того, де ви знаходилися з самим. собою на той момент. Коли ви вийшли з циклу затемнень Скорпіона і Тельця, життя може виглядати по-іншому, тому настав час переосмислити, як виглядає рясна і щаслива життя.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Найвдаліший день: неділя, 5 листопада.

Провідна енергія: Місяць останньої чверті у Львові, керівник вашого сектору успіху.

Лев був енергією. Цього року ви відчули себе досить сильно, оскільки ретроградна Венера відбулася у цьому пристрасному вогненному знаку, надихаючи вас інакше думати про своє майбутнє та про себе. Хоча у вересні Венера залишила позаду цей період роздумів, ви все ще збираєте воєдино шматочки того, що все це означає, включаючи початі зусилля з розширення свого життя. Все це процес, і щоб зрозуміти, що означає робити по-іншому, вам також необхідно спочатку зрозуміти почуття, які стояли за зробленим вами вибором.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Найвдаліший день: субота, 4 листопада.

Провідна енергія: Сатурн у Рибах, управитель вашого будинку спілкування.

Спілкування - надзвичайно важлива тема у вашому житті, оскільки ви будете використовувати свої слова та здібності переконання, щоб досягти успіху, якого ви бажаєте у своєму житті. Залежно від ситуації ваше самовираження різниться, і оточуючим часто потрібно більше інформації чи запевнень, ніж ви їм дали. Жоден знак зодіаку не застряг у ящику просто тому, що люди такі динамічні істоти. Тим не менш, вам також необхідно розуміти, що це поширюється на вас, щоб ви могли прийняти свою божественну інтуїцію і чутливість.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Найвдаліший день: субота, 4 листопада.

Провідна енергія: Сатурн у Рибах, управитель вашого фінансового сектора.

Зараз у вашому житті відбуваються зміни. Між енергією Скорпіона, що активує ваші кар'єрні устремління, та розташуванням Сатурна прямо в Рибах, що допомагає вашому фінансовому благополуччю, ви готові до нового блискучого розділу успіху. Ви вже знаєте, що зміни відбуваються тільки на краще, і оскільки за останні кілька років ви пройшли через експоненційне зростання, ви також почали почуватися більш впевнено в цьому процесі. Тепер вам потрібно знову здатися та довіритися своїй інтуїції.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Найвдаліший день: субота, 4 листопада.

Провідна енергія: Сатурн у Рибах, управитель вашого будинку.

Хоча Сатурн відомий як батько зодіаку і часто може бути суворішим, ніж інші планети, у вашому знаку зодіаку Риби він забезпечує вас енергією, необхідною для здійснення ваших мрій. Ви природжений мрійник і схильні уявляти, яким би могло бути життя, але вам часто доводиться боротися з реальними планами, щоб втілити все це в життя.

Джерело: yourtango .

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