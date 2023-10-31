После финального затмения на оси Тельца и Скорпиона вам будет поручено разобраться в недавних событиях, поскольку вы стремитесь к более глубокому пониманию и направлению.

Энергия после затмения часто может привести к энергетическому похмелью, поскольку вас призывают внутрь себя, чтобы эмоционально и мысленно обработать все, что произошло.

На этот раз Вселенная действительно на вашей стороне, как указывают станции Сатурна, и помогает вам понять высший смысл, что позволяет вам двигаться вперед самым удачным путем.

Какой день первой недели ноября самый удачный для вашего знака зодиака:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Самый удачный день: воскресенье, 5 ноября.

Ведущая энергия: Луна последней четверти во Льве, управитель вашего сектора радости.

В этом году вы отправились на поиски своего высшего счастья. Это сводится не только к размышлению о том, что приносит вам счастье, но и к пониманию того, что это такое, до самой души. Счастье не ограничивается только теми моментами, когда все идет по-вашему. Напротив, это удовлетворение осознания того, что вы чтите свою истину и создаете жизнь, соответствующую пути вашей души.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Самый удачный день: четверг, 2 ноября.

Ведущая энергия: ретроградный астероид Веста в Раке, управитель вашего сектора связи.

Астероид Веста управляет вашими мечтами и вдохновением для вашей жизни. Однако, как только он начинает свое ретроградное путешествие, он также позволяет вам изменить его. Иногда дело не в том, чтобы усердно работать над достижением мечты, а в том, чтобы признать, что определенная мечта не сбывается, потому что она не предназначена для вас. Чем больше вы растете и узнаете, кто вы есть, тем больше будут меняться ваши мечты и стремления к жизни, и это возможность привести свои цели в соответствие с тем человеком, которым вы стали.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Самый удачный день: суббота, 4 ноября.

Ведущая энергия: Сатурн в Рыбах, управитель ваших профессиональных целей.

С тех пор как Сатурн перешел в Рыбы в марте 2023 года, вы больше сосредоточились на ощущении связи со своей профессиональной жизнью. Это вдохновляет на переход от простого финансового успеха к успеху, при котором вы чувствуете, что вы глубоко связаны со своей целью. Сатурн в Рыбах также может заставить вас расшириться и сосредоточиться на том, как вы можете достичь всего, чего желаете, и при этом принести пользу окружающим.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Самый удачный день: суббота, 4 ноября.

Ведущая энергия: Сатурн в Рыбах, управитель вашего сектора удачи.

Энергия Рыб управляет вашим сектором удачи, что также связано с темами расширения. Это влияние помогает вам учиться, путешествовать, искать приключения и выходить из зоны комфорта. В то время как Плутон вернулся в Козерог в рамках своего ретроградного путешествия, вы больше размышляли о том, что кажется вам знакомым, а не о том, что зовет вас как часть нового пути. Вы уже знаете, что не можете оставаться там, где были, и рассчитываете достичь всего, чего желаете, но сейчас самое время сделать шаги вперед.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Самый удачный день: воскресенье, 5 ноября.

Ведущая энергия: Луна последней четверти во Льве, управитель вашего дома.

Когда события и ситуации в жизни начинают трансформироваться, это может нервировать, поскольку может также принести те изменения, которых вы не ожидали. Вот что значит расти, развиваться и соответствовать Вселенной. Чем больше вы пытаетесь сохранить видимость или оставить некоторые вещи неизменными, тем больше вы боретесь с божественным потоком жизни. Позвольте себе сдаться и пообещайте себе, что никогда больше вы не будете бороться за что-то, что не соответствует тому, что вы хотите создать для своей жизни.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Самый удачный день: четверг, 2 ноября.

Ведущая энергия: ретроградный астероид Веста в Раке, управитель вашего дома желаний.

Рак — это энергия, которая управляет вашими социальными отношениями и желаниями, но он также просит вас уважать свою эмоциональную связь в этом процессе. Рак — водный знак, который глубоко чувствителен и связан с божественным царством. Это представляет собой сосредоточение на искреннем принятии того, что приятно для вашей души, а не того, что логически имеет смысл. Когда вы это сделаете, уроки станут проще, и вы сможете максимально эффективно использовать каждую возможность.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Самый удачный день: четверг, 2 ноября.

Ведущая энергия: ретроградный астероид Веста в Раке, управитель вашего профессионального сектора.

В течение этого года ваши приоритеты сместились от угождения людям к уважению того, что вы чувствуете призванным создать в этой жизни. Это не значит, что отношения для вас все еще не важны. Тем не менее, вы также обнаружили, что не можете жертвовать собой, пытаясь поддержать или установить связь с кем-либо. Продолжайте принимать свою внутреннюю уверенность и суверенитет, поскольку вы верите, что заслуживаете карьерной и жизненной цели, которая соответствует вашей душе. Вы привлечете тех, кто поддерживает вас, а не отвлекает от вашей мечты.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Самый удачный день: четверг, 2 ноября.

Ведущая энергия: ретроградный астероид Веста в Раке, управитель вашего дома удачи.

Временами на своем пути вы можете быть уверены, что то, что вы представляете для своей жизни, предназначено именно вам, однако у Вселенной все еще может быть план получше. Чтобы иметь возможность жить той жизнью, о которой вы мечтаете, вы также должны позволить себе признать, что то, о чем вы когда-то думали, было наилучшим возможным результатом, чем-то, что было лишь отражением того, где вы находились с самим собой в тот момент. Когда вы вышли из цикла затмений Скорпиона и Тельца, жизнь может выглядеть по-другому, поэтому пришло время переосмыслить, как выглядит изобильная и счастливая жизнь.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Самый удачный день: воскресенье, 5 ноября.

Ведущая энергия: Луна последней четверти во Льве, управитель вашего сектора удачи.

Лев был энергией. В этом году вы почувствовали себя довольно сильно, поскольку ретроградная Венера произошла в этом страстном огненном знаке, вдохновляя вас по-другому думать о своем будущем и о себе. Хотя в сентябре Венера оставила позади этот период размышлений, вы все еще собираете воедино кусочки того, что все это значит, включая начатые вами усилия по расширению своей жизни. Все это процесс, и чтобы понять, что значит поступать по-другому, вам также необходимо сначала понять чувства, которые стояли за сделанным вами выбором.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Самый удачный день: суббота, 4 ноября.

Ведущая энергия: Сатурн в Рыбах, управитель вашего дома общения.

Общение — чрезвычайно важная тема в вашей жизни, поскольку вы будете использовать свои слова и способности убеждения, чтобы добиться успеха, которого вы желаете в своей жизни. В зависимости от ситуации ваше самовыражение различается, и окружающим часто требуется больше информации или заверений, чем вы им дали. Ни один знак зодиака не застрял в ящике просто потому, что люди — такие динамичные существа. Тем не менее, вам также необходимо понимать, что это распространяется и на вас, чтобы вы могли принять свою божественную интуицию и чувствительность.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Самый удачный день: суббота, 4 ноября.

Ведущая энергия: Сатурн в Рыбах, управитель вашего финансового сектора.

Сейчас в вашей жизни происходят перемены. Между энергией Скорпиона, активирующей ваши карьерные устремления, и расположением Сатурна прямо в Рыбах, помогающим вашему финансовому благополучию, вы готовы к новой блестящей главе успеха. Вы уже знаете, что перемены происходят только к лучшему, и, поскольку за последние несколько лет вы прошли через экспоненциальный рост, вы также начали чувствовать себя более уверенно в этом процессе. Теперь вам нужно снова сдаться и довериться своей интуиции.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Самый удачный день: суббота, 4 ноября.

Ведущая энергия: Сатурн в Рыбах, управитель вашего дома.

Хотя Сатурн известен как отец зодиака и часто может быть более строгим, чем другие планеты, в вашем знаке зодиака Рыбы он снабжает вас энергией, необходимой для осуществления ваших мечтаний. Вы прирожденный мечтатель и склонны представлять, какой могла бы быть жизнь, но вам часто приходится бороться с реальными планами, чтобы воплотить все это в жизнь.

Источник: yourtango.

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