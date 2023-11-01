Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 1 листопада, дізнайтеся, що Всесвіт хоче вам підказати.

Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний на 1 листопада. Судячи з читання карт Таро – це чудовий день для всіх знаків зодіаку.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 1 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператор.

Засукайте рукави, Овен, це важливий день, але ви готові до нього. Карта Таро "Імператор" натякає на війну, і сьогодні невелика наполегливість має велике значення.

Якщо ви відчуваєте, що з вами обійшлися несправедливо, обов'язково зачекайте за себе. Якщо ви не зробите це для себе, то хто це зробить?

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів.

Ваша здатність бути гнучким сьогодні піддасться перевірці. Коли ви навчитеся новим способам навігації по всіх частинах життя, що рухаються.

Невизначеність є основною темою і незнання того, чого очікувати, є нормальним. Ти будеш на межі своїх можливостей, Телець, але тобі пощастило, у тебе є витримка, і твій упертий характер стане в нагоді.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Дотримуйтесь грошового сліду. Ви витрачаєте гроші на речі, які додають радості у ваше життя. Якщо вам цікаво, що вам важливо, подивіться свої звички.

Якщо фінансові проблеми викликані тим, як ви витрачаєте гроші, подумайте про те, як попрацювати над собою, а не лише над своїми звичками.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Почніть із чогось. Зрозуміти, що робити далі, нелегко, коли ви маєте так багато доступних варіантів.

Дізнайтеся, що вам подобається найбільше, почавши. Не дозволяйте страху зробити неправильний вибір утримати вас від нового початку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Туз Меч.

Усі ідеї блискучі. Щоб зрозуміти, чи варто реалізовувати вашу концепцію, потрібно докласти зусиль. У вас попереду багато роботи. Перш ніж робити дії, обговоріть ситуацію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Знайте, на якому боці ви хочете встати. Оскільки тут триває попереднє голосування, важливо взяти участь.

Навіть якщо ви зазвичай не берете участь у достроковому голосуванні, ваш голос можна буде почути лише в тому випадку, якщо ви висловите свої побажання та повідомите про свої бажання.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Диявол

Іноді людина може стати найлютішим ворогом самому собі, тому що не знаходить у собі сили позбутися шкідливої ​​звички.

Свавілля схоже на м'яз; чим більше ви його використовуєте, тим сильнішим він стає. Якщо ви відчуваєте слабкість, не здайтеся. Продовжуйте намагатись.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: пара пентаклів.

Є багато способів заробити гроші, і може знадобитися друга робота. Не розглядайте роботу трохи старанніше як покарання.

Щось маленьке може стати вашим основним "хлібом із олією". Тож вибирайте з розумом. Якщо вам потрібно більше працювати, виберіть своє захоплення та спостерігайте, як воно зростає.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Меч.

Сьогодні хтось розбиває серце. Можливо, ви знаєте, що вашому другу зраджують, і вам важко вирішити, чи варто вам щось говорити.

Хоча немає правильної чи неправильної відповіді, важливо чинити так, як вам зручніше. Розповідати чи не розповідати... у будь-якому разі робіть те, що ви хотіли б, щоб друг зробив для вас.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Свята створюють безліч фінансових проблем, і саме тоді вам захочеться уважніше стежити за своїм бюджетом.

Ви тут головне. Не обов'язково купувати кохання людей, залазячи у борги. Завжди ставте коня поперед воза.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Коли напруга зростає, життя стає дуже напруженим для всіх. Безліч суперечок та розбіжностей можуть стати проблемою.

Особливо коли це відбувається серед членів сім'ї. Будьте розумні у цьому. Не вибирайте сторони; залишайтеся нейтральними. Завжди корисно почекати, доки інтенсивність зменшиться.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Це великий день для тебе. Все, чого ви торкаєтеся, перетворюється на золото. Навіть погані моменти мають позитивний кінець. Святкуйте свої перемоги. Це незабутній день.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп за картами Таро на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада: Всесвіт підготував для кожного знака Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.