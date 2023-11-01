Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 1 ноября, узнайте, что Вселенная хочет вам подсказать.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 1 ноября. Судя по чтению карт Таро - это отличный день для всех знаков зодиака.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 1 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Император.

Засучите рукава, Овен, это важный день, но вы к нему готовы. Карта Таро «Император» намекает на войну, и сегодня небольшая напористость имеет большое значение.

Если вы чувствуете, что с вами обошлись несправедливо, обязательно постойте за себя. Если вы не сделаете это для себя, то кто это сделает?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Ваша способность быть гибким сегодня подвергнется проверке. Когда вы научитесь новым способам навигации по всем движущимся частям жизни.

Неопределенность является основной темой, и незнание того, чего ожидать, является нормальным. Ты будешь на пределе своих возможностей, Телец, но тебе повезло, у тебя есть выдержка, и твой упрямый характер пригодится.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Следуйте по денежному следу. Вы тратите деньги на вещи, которые добавляют радости в вашу жизнь. Если вам интересно, что для вас важно, посмотрите на свои привычки.

Если финансовые проблемы вызваны тем, как вы тратите деньги, подумайте о том, как поработать над собой, а не только над своими покупательскими привычками.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Начните с чего-нибудь. Понять, что делать дальше, нелегко, когда у вас так много доступных вариантов.

Узнайте, что вам нравится больше всего, начав. Не позволяйте страху сделать неправильный выбор удержать вас от нового начала.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Мечей.

Все идеи блестящие. Чтобы понять, стоит ли реализовывать вашу концепцию, нужно приложить усилия. У вас впереди много работы. Прежде чем предпринимать действия, обсудите ситуацию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Знайте, на какой стороне вы хотите встать. Поскольку здесь идет предварительное голосование, важно принять участие.

Даже если вы обычно не участвуете в досрочном голосовании, ваш голос можно будет услышать только в том случае, если вы выскажете свои пожелания и сообщите о своих желаниях.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дьявол

Иногда человек может стать злейшим врагом самому себе, потому что не находит в себе силы избавиться от вредной привычки.

Своеволие похоже на мышцу; чем больше вы его используете, тем сильнее он становится. Если вы чувствуете слабость, не сдавайтесь. Продолжайте пытаться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Есть много способов заработать деньги, и может потребоваться вторая работа. Не рассматривайте работу немного усерднее как наказание.

Что-то маленькое может стать вашим основным "хлебом с маслом". Так что выбирайте с умом. Если вам нужно больше работать, выберите свое увлечение и наблюдайте, как оно растет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Сегодня кто-то разбивает сердце. Возможно, вы знаете, что вашему другу изменяют, и вам сложно решить, стоит ли вам что-то говорить.

Хотя не существует правильного или неправильного ответа, важно поступать так, как вам удобнее. Рассказывать или не рассказывать... в любом случае делайте то, что вы бы хотели, чтобы друг сделал для вас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Праздники создают множество финансовых проблем, и именно тогда вам захочется повнимательнее следить за своим бюджетом.

Вы здесь главный. Не обязательно покупать любовь людей, влезая в долги. Всегда ставьте лошадь впереди телеги.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Когда напряжение растет, жизнь становится очень напряженной для всех. Множество споров и разногласий могут стать проблемой.

Особенно, когда это происходит среди членов семьи. Будьте умны в этом. Не выбирайте стороны; оставайтесь нейтральными. Всегда полезно подождать, пока интенсивность уменьшится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Это великий день для тебя. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Даже плохие моменты имеют положительный конец. Празднуйте свои победы. Это незабываемый день.

Источник: yourtango.

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