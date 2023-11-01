Вопрос к картам Таро касался ближайшего будущего в Украине, пишет Politeka.net.
«Как пройдет конец осени и зима. Какой будет зима в Украине», - задала Тихая вопрос в бревно карт Таро.
Карты Таро ответили, что зима будет конфликтной – выпала пятерка жезлов.
«Обстрелы будут сто процентов. Карта Башня, падающая», - расшифровала Мария Тихая еще одну карту Таро.
Далее выпала карта Таро пятерка пентаклей.
«Это отключение. То есть они стопроцентно должны быть», – пояснила Мария Тихая, имея в виду отключения электроэнергии.
Следующую карту Таро Мария расшифровала как предупреждение, что люди будут на эмоциях.
«Восьмерка кубков показывает, что люди будут все же выезжать из Украины. Некоторые», - рассказала Мария Тихая, доставая из колоды Таро следующую карту.
Напоследок в руках Марии Тихой оказались две карты Таро – двойка кубков и четверка мечей.
«Говорит о том, что будет проблема у нас со связями. То есть, это проблема именно с парнерами, я так понимаю», - расшифровала предсказание Таро Мария Тихая.
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