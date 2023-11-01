Карты Таро ответили на вопрос, который задала известная украинская ведьма, финалистка «Битвы экстрасенсов» Мария Тихая.

Вопрос к картам Таро касался ближайшего будущего в Украине, пишет Politeka.net.

«Как пройдет конец осени и зима. Какой будет зима в Украине», - задала Тихая вопрос в бревно карт Таро.

Карты Таро ответили, что зима будет конфликтной – выпала пятерка жезлов.

«Обстрелы будут сто процентов. Карта Башня, падающая», - расшифровала Мария Тихая еще одну карту Таро.

Далее выпала карта Таро пятерка пентаклей.

«Это отключение. То есть они стопроцентно должны быть», – пояснила Мария Тихая, имея в виду отключения электроэнергии.

Следующую карту Таро Мария расшифровала как предупреждение, что люди будут на эмоциях.

«Восьмерка кубков показывает, что люди будут все же выезжать из Украины. Некоторые», - рассказала Мария Тихая, доставая из колоды Таро следующую карту.

Напоследок в руках Марии Тихой оказались две карты Таро – двойка кубков и четверка мечей.

«Говорит о том, что будет проблема у нас со связями. То есть, это проблема именно с парнерами, я так понимаю», - расшифровала предсказание Таро Мария Тихая.

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