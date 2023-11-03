Опубликован новый прогноз благоприятных и наоборот неблагоприятных дней на ноябрь 2023 года.

Астролог рассказала, что 13 ноября в 11.27 (по киевскому времени) состоится новолуние в Скорпионе, пишет Politeka.net.

«В первые часы после Новолуния – планируйте дела на месяц вперед и выразите намерение на очистку и трансформацию в тех делах, в которых считаете нужным. На третий день после Нового месяца (с 15.11) – благоприятный период для начинаний», – рассказала астролог Ирина на своей странице в Инстаграм.

27.11 в 11:16 - Полнолуние в Близнецах, говорит астролог.

«В дни Полнолуния важно управлять эмоциями, благоприятные умеренные физические нагрузки, легкая диета, исключение алкоголя», - предупредила астролог.

Итак, говорит астролог благоприятные дни для разных дел и начинаний: 3, 4(с 9:22), 15, 16 (с 9:43), 17 (до 16:50), 18 (кроме 10:29-13:28) ), 19, 21 (до 13:50), 22 (до 14:00), 26, 28 (с 16:15), 29, 30.

Для удачной стрижки и прически благоприятными будут такие даты – 4, 5, 7, 8, 9 (с 10:10), 11 (до 17:05) 16, 17, 25, 26.

Для окрашивания волос и питания кожи 13-27 ноября, а для чистки и пилинга лица и кожи, а также эпиляции хорошими днями будут 1, 9-12, 28 ноября. Для идеального маникюра/педикюра астролог рекомендует 16 и 17 ноября.

Благоприятными днями для диеты и очищения организма будут 1, 3, 6, 8-9, 12-14, 20, 21, 23, 24, 27, 28 ноября.

Дни, для лечения и протезирования зубов, позвоночника, костной системы в целом: 2-4, 5(с 11:30), 7, 8, 10, 11 (до 17:05), 14, 15, 20 (с 16:30) ), 21, 22 (до 17:10), 29, 30 ноября.

Конечно, в ноябре есть и неблагоприятные дни. Так, 1, 5 (до 11:30), 6, 11, 12, 13, 18 (10:30-13:30), 20, 26-28 ноября являются плохими днями для проведения плановых хирургических операций.

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