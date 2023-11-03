Листопад проходить під знаком Скорпіона, астрологиня назвала дні, на які можна планувати важливі зустрічі і події.

Так, 8 листопада Венера перейде у Терези.

«Для жінок хороший період. Час краси, стосунків, кохання, гармонії», - розповіла астрологиня у телеграм-каналі Scorpio.

10 листопада - Меркурій покине Скорпіона та перейде у Стрільця.

«На міжнародній арені послаблення, можливість домовитися, вдалі поїздки та зустрічі», - прогнозує астролог.

13 листопада – новолуння в Скорпіоні.

Ця подія, каже експерт, закриє напружені аспекти першої половини листопада і з цього часу ситуація пом'якшиться.

23 листопада Сонце переходить у Стрілець.

«Активізація процесів створення нового світогляду, нових цілей, важливих міжнародних рішень. Добре зайде навчання, вища освіта», - пояснює астролог.

Наступного дня, 24 листопада Марс покине місце своєї сили.

«Знак Скорпіона, який провокував конфлікти та випробування, та також перейде в Стрільця, де його сила стане не такою важкою», - повідомила експерт з прогнозів.

28 листопада Повня в Близнюках.

«Це буде активний та цікавий час», - каже астролог.

Скорпіон — восьмий знак зодіаку. Знак Води.

Скорпіон знаходиться під заступництвом двох головних планет: Марса з його силою і жорстокістю і могутнього Нептуна. Цей подвійний вплив обумовлює його характер.

Скорпіон – це природжений борець. Він користується будь-якими засобами для досягнення мети.

Це досить вперті люди, вони впевнені у своїй правоті і своїх ідеалах. Скорпіони розумні, всебічно розвинені і амбітні.

Сприятливі союзи з Рибами, Козерогом, Дівою, Раком. Союз із Водолієм, Левом, Овном приносить нещастя.

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