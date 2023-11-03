Ноябрь проходит под знаком Скорпиона, астролог назвала дни, на которые можно планировать важные встречи и события.

Так, 8 ноября Венера перейдет в Весы.

«Для женщин хороший период. Время красоты, отношений, любви, гармонии», – рассказала астрологиня в телеграмм-канале Scorpio .

10 ноября – Меркурий покинет Скорпиона и перейдет в Стрельца.

«На международной арене ослабление, возможность договориться, удачные поездки и встречи», – прогнозирует астролог.

13 ноября – новолуние в Скорпионе.

Это событие, говорит эксперт, закроет напряженные аспекты первой половины ноября, и с этого времени ситуация смягчится.

23 ноября Солнце переходит в Стрелец.

«Активизация процессов создания нового мировоззрения, новых целей, важных международных решений. Хорошо зайдет обучение, высшее образование», – объясняет астролог.

На следующий день, 24 ноября, Марс покинет место своей силы.

«Знак Скорпиона, который провоцировал конфликты и испытания, также перейдет в Стрельца, где его сила станет не такой тяжелой», - сообщила эксперт по прогнозам.

28 ноября Полнолуние в Близнецах.

"Это будет активное и интересное время", - говорит астролог.

Скорпион – восьмой знак зодиака. Знак воды.

Скорпион находится под покровительством двух главных планет: Марса с его силой и жестокостью и могущественного Нептуна. Это двойное влияние обуславливает его характер.

Скорпион – это врожденный борец. Он пользуется какими-либо средствами для достижения цели.

Это довольно упрямые люди, они уверены в своей правоте и своих идеалах. Скорпионы разумны, всесторонне развиты и амбициозны.

Благоприятны союзы с Рыбами, Козерогом, Девой, Раком. Союз с Водолеем, Львом, Овном приносит несчастье.

Последние новости Украины:

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 3 ноября.

Названы четыре Знака Зодиака, привлекающие удачу.

Какими будут осень и зима в Украине: карты Таро дали очень неутешительный ответ