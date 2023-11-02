У сторіс на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем прокоментував новину про те, що на війні проти російських окупантів загинув його товариш, доброволець із Білорусі Павло Горбач із позивним "Борт".

"Ми з тобою познайомилися в бою, пам'ятаю, я зволікався, метушився, ти спокійно з впевненим і холодним поглядом подивився на мене і сказав "зберись"! Нам буде тебе не вистачати, Брате!", - написав Даніель Салем і показав фото загиблого захисника.

Крім того, Даніель Салем закликав українців фінансово допомогти сім'ї "Борта".

Павло Горбач з 2012 по 2015 служив за контрактом у білоруській армії та був старшим офіцером. Брав участь у протестах 2020 року, вимушено покинув Білорусь, щоб уникнути кримінального переслідування.

Горбач працював у Польщі далекобійником, але після повномасштабного вторгнення приїхав до України, аби захищати нашу державу від загарбників. "Борт" брав участь у боях за Ірпінь, потім став начальником розвідки батальйону "Терор", брав участь у боях на Півдні та деокупації Херсонщини. За кілька місяців до загибелі перевівся до іншого підрозділу.

Нагадаємо, минулого місяця Даніель Салем повідомив, що втратив сестру. Про причини та обставини трагедії артист не став розповідати. Відомо, що сестрі Даніеля Салема було 19 років.

«Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті!Солодких снів тобі, моя сестра», - написав тоді Даніель Салем.

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В родині Даніеля Салема сталася трагедія.

Раніше Даніель Салем розповів про плани всиновлення.

Також повідомлялось, що Юрій Горбунов після скандалів повідомив, чи піде на фронт.