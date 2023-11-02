В сторис на своей странице в Instagram Даниэль Салем прокомментировал новость о том, что на войне против российских оккупантов погиб его товарищ, доброволец из Беларуси Павел Горбач с позывным "Борт".

"Мы с тобой познакомились в бою, помню, я мешкался, суетился, ты спокойно с уверенным и холодным взглядом посмотрел на меня и сказал «соберись»! Нам будет тебя не хватать, Брат!", — написал Даниэль Салем и показал фото погибшего защитника.

Кроме того, Даниэль Салем призвал украинцев финансово помочь семье "Борта".

Павел Горбач с 2012 по 2015 год служил по контракту в беларуской армии и был старшим офицером. Участвовал в протестах 2020 года, вынужденно покинул Беларусь во избежание уголовного преследования.

Горбач работал в Польше дальнобойщиком, но после полномасштабного вторжения приехал в Украину, чтобы защищать наше государство от захватчиков. "Борт" участвовал в боях за Ирпень, затем стал начальником разведки батальона "Террор", участвовал в боях на Юге и деоккупации Херсонщины. За несколько месяцев до гибели перевелся в другое подразделение.

Напомним, в прошлом месяце Даниэль Салем сообщил, что потерял сестру. О причинах и обстоятельствах трагедии артист не стал рассказывать. Известно, что сестре Даниэля Салема было 19 лет.

«Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра», – написал тогда Даниэль Салем.

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В семье Даниэля Салема произошла трагедия.

Ранее Даниэль Салем рассказал о планах усыновления.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.