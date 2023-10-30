Астролог назвала важливі дати на цьому тижні після часткового місячного затемнення і як правильно скористатись ситуацією.

На цьому тижні з 30 жовтня по 5 листопада, астролог радить обережно ставитись до фінансових витрат, адже є вирогідність обману і махінацій, помилкових покупок, які не принесуть бажаних емоцій.

«Кінець тижня 3-4.11 - дуже ресурсний час для примирення, гармонізації, проведення часу у сімейному колі чи поряд з близькими людьми, або відвідуючи культурні чи мистецькі заходи», - розповіла астролог Ірина на своїй сторінці в Інстаграм.

В ці непрості і бурхливі часи астролог радить тримати фокус на радості і тих сферах, що наповнюють, покращують гармонійний стан.

«Принаймні на це ми точно впливаємо», - зазначила експерт з прогнозів.

Раніше астролог назвала Знаки Зодіяку, на яких місячне затемнення 28 жовтня мало найбільший вплив.

«В першу чергу, це Затемнення кине виклик і сприятиме змінам у житті народжених 23-31.10, 21-29.04, 23-31.07, 20-28.01», - повідомляла астролог.

Зміни проявляться також у тих, чиї планети чи важливі точки в гороскопі потрапляють в інтервал між 1-10 градусами. Це, як зазначала астролог, Телець, Скорпіон, Лев і Водолій.

Також астрологи розповідають, що перший тиждень місяця ідеально підходить для серйозної внутрішньої роботи та розвитку сили волі, визначення життєвої мети.

Це пов'язано з тим, що до 7 листопада стаціонарний Сатурн готується перейти у директний рух.

А енергії Сатурна сконцентровані, максимально співзвучні з природним бажанням людей набути сталого становища у суспільстві та професії.

Останні новини України:

Астролог засмутила новим прогнозом після затемнення.

Гороскоп на тиждень по 5 листопада для всіх Знаків Зодіаку.

У чотирьох Знаків Зодіаку згасне кохання наприкінці жовтня.