Зміна пір року не тільки впливає на наше довкілля; вони також можуть впливати на наш настрій та емоції.

Перехід від літа до осені, коли дні стають коротшими, а повітря прохолодніше, може істотно вплинути на наше ставлення до наших відносин.

Це особливо вірно для чотирьох знаків зодіаку – Овна, Тельця, Близнюків та Козерога, які, як очікується, потенційно розлюблять у жовтні цього року.

Овен – пристрасний вогненний знак.

Овни, народжені в період з 21 березня по 19 квітня, відомі своєю палкою пристрастю, що робить їх сильними та рішучими коханцями. Однак, як і їхня полум'яна натура, їх почуття іноді можуть перегоріти так само швидко, як і спалахнули. У жовтні цього року вони можуть випробувати сумніви та коливання щодо своїх нинішніх стосунків, через що вони потенційно можуть розлюбити.

2. Телець - надійний земний знак.

Тільці, що народилися з 20 квітня по 20 травня, відомі своєю стійкістю та вірністю. Але навіть найвідданіші Тельці можуть відчути, що їхні емоції вагаються. Цього місяця Тельці можуть переоцінити свої відносини, що змусить їх замислитися, чи вони відповідають їх життєвим цілям і довгостроковим цілям.

3. Близнюки - повітряний знак, що адаптується.

Близнюками називають людей, які народилися з 21 травня до 21 червня. Відомі своєю пристосовністю та гнучкістю, вони також можуть стати свідками змін у своїх відносинах. Вони можуть виявити, що переросли свої нинішні стосунки та прагнуть ковтка свіжого повітря.

4. Козеріг – практичний знак землі.

Зрештою, у жовтні цього року Козероги, народжені в період з 22 грудня по 19 січня, можуть переглянути свої відносини з практичної точки зору. Вони можуть поставити запитання, чи відповідають їхні стосунки їхнім реальним життєвим потребам чи ні.

Джерело: knothouseyarns .

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