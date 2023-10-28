Смена времен года не только влияет на нашу окружающую среду; они также могут влиять на наше настроение и эмоции.

Переход от лета к осени, когда дни становятся короче, а воздух прохладнее, может оказать существенное влияние на наше отношение к нашим отношениям.

Это особенно верно для четырех знаков зодиака – Овна, Тельца, Близнецов и Козерога, которые, как ожидается, потенциально разлюбят в октябре этого года.

Овен – страстный огненный знак.

Овны, рожденные в период с 21 марта по 19 апреля, известны своей пылкой страстью, что делает их сильными и решительными любовниками. Однако, как и их пламенная натура, их чувства иногда могут перегореть так же быстро, как и загорелись. В октябре этого года они могут испытать сомнения и колебания по поводу своих нынешних отношений, из-за чего они потенциально могут разлюбить.

2. Телец – надежный земной знак.

Тельцы, родившиеся с 20 апреля по 20 мая, известны своей стойкостью и верностью. Но даже самые преданные Тельцы могут почувствовать, что их эмоции колеблются. В этом месяце Тельцы могут переоценить свои отношения, что заставит их задуматься, соответствуют ли они их жизненным целям и долгосрочным целям.

3. Близнецы – адаптируемый воздушный знак.

Близнецами называют людей, родившихся с 21 мая по 21 июня. Известные своей приспособляемостью и гибкостью, они также могут стать свидетелями изменений в своих отношениях. Они могут обнаружить, что переросли свои нынешние отношения и жаждут глотка свежего воздуха.

4. Козерог – практичный знак земли.

Наконец, в октябре этого года Козероги, рожденные в период с 22 декабря по 19 января, могут пересмотреть свои отношения с практической точки зрения. Они могут задаться вопросом, отвечают ли их отношения их реальным жизненным потребностям или нет.

Источник: knothouseyarns.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября для всех знаков Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.