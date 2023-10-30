Останнє місячне затемнення в 2023-му році вже сталося, але його вплив ще відчуватиметься.

Базово, тиждень з 30 жовтня по 5 листопада саме про відновлення і спад напруги після часткового місячного затемнення 28 жовтня, повідомила астрологиня Ірина.

«Хоча від «рецидивів» світ і кожен з нас поки ще не застрахований. Емоційно і на рівні подій качатиме, бо вплив Сезону Затемнень завершиться ближче до середини листопада (13.11)», - розповіла астролог на своїй сторінці в Інстаграм.

За її словами, також продовжується опозиція між Юпітером в Тельці і планетами у Скорпіоні.

«Відтак конфлікти, сутички і протести на базі релігії, ідеології та ресурсів продовжуватимуться по світу. На жаль, (чи на щастя?) - це етап загально Земної еволюції і трансформації», - підкреслила астролог.

Астролог радить усім Знакам Зодіаку усвідомлено триматися світлої сторони, де є прийняття, любов, людяність і милосердя.

«А також брати на контроль власні амбіції, пиху (гординю), жагу влади і впливу, марнославство, агресію. На індивідуальному рівні можливі їх прояви у безлічі варіацій», - зазначила експерт з прогнозів.

Крім того, астролог попереджає, що протягом цього тижня сходиться опозиція між планетою почуттів, стосунків, цінностей і ресурсів - Венерою та оманливим Нептуном. А це, каже вона, застереження від розчарувань, ілюзій, ідеалізацій та залежностей всіх видів.

«Наприклад, стосунки, розпочаті на такому аспекті можуть принести біль і розчарування, а в тривалих відносинах можуть виникнути кризи на базі нереалізованих очікувань, розбитих ілюзій, залежностей чи виявлених обманів/зрад», - попереджає астрологиня.

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