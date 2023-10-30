Последнее лунное затмение в 2023 году уже произошло, но его влияние еще будет ощущаться.

Базово, неделя с 30 октября по 5 ноября именно о восстановлении и спаде напряжения после частичного лунного затмения 28 октября, сообщила астрологиня Ирина.

«Хотя от рецидивов мир и каждый из нас пока еще не застрахован. Эмоционально и на уровне событий будет качать, потому что влияние Сезона затемнений завершится ближе к середине ноября (13.11)», - рассказала астролог на своей странице в Инстаграм .

По ее словам, также продолжается оппозиция между Юпитером в Тельце и планетами в Скорпионе.

«Следовательно конфликты, стычки и протесты на базе религии, идеологии и ресурсов будут продолжаться по миру. К сожалению, (или к счастью?) – это этап обще Земной эволюции и трансформации», - подчеркнула астролог.

Астролог советует всем Знакам Зодиака осознанно держаться светлой стороны, где есть принятие, любовь, человечность и милосердие.

«А также брать на контроль собственные амбиции, тщеславие (гордыню), жажду власти и влияния, тщеславие, агрессию. На индивидуальном уровне возможны их проявления в множестве вариаций», - отметила эксперт по прогнозам.

Кроме того, астролог предупреждает, что в течение этой недели сходится оппозиция между планетой чувств, отношений, ценностей и ресурсов – Венерой и обманчивым Нептуном. А это, говорит она, предостережение от разочарований, иллюзий, идеализаций и зависимостей всех видов.

«Например, отношения, начатые на таком аспекте, могут принести боль и разочарование, а в длительных отношениях могут возникнуть кризисы на базе нереализованных ожиданий, разбитых иллюзий, зависимостей или проявленных обманов/предательств», - предупреждает астролог.

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