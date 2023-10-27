Часткове місячне затемнення відбудеться в цю суботу, 28 жовтня, пише Politeka.net.

Місячне затемнення - це астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Зазначимо, що місячні затемнення тривають довше, ніж сонячні. Повне місячне затемнення може тривати приблизно 3 годин.

За словами астрологів, апогей Затемнення відбудеться о 23:14. Також астрологи попереджають про емоційні «гойдалки».

«Дана Повня на Затемненні - може дуже емоційно накрити. Остання крапля», - каже астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

Місячне затемнення

За словами астролога, таку емоційну бурю не спинити, тож не слід марно витрачати зусиль.

«Все що має статися, станеться. Що маємо побачити, побачимо. Що маємо почути, почуємо», - зазначила астрологиня.

Експерт з прогнозів радить намагатись відслідковувати емоційні реакції та перебувати в стані спокою.

«Якщо бачите, щось тригерить чи зачіпає - обмежте на деякий час ці сфери у своєму житті. Бачите що когось біля вас колотить - обмежте спілкування з цією людиною. У нас немає запасної нервової системи, тому бережіть ту, що є», - каже експерт.

За її словами, на Затемнення добре зааряджати воду на своє бажання на ніч. Також є ще кілька порад.

«Гаманець на підвіконня. Очищення дому свічкою. Музика. Робота з метафоричними картками. Написати все, чого хочемо позбутися, і спалити це до Повні. І бути в енергії Спокою та Вдячності», - перерахувала астрологиня речі, які добре робити саме на Затемнення.

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