Часткове місячне затемнення все ближче, астролог дала пораду, як ним скористатися, щоб змінити життя.

Часткове місячне затемнення відбудеться в цю суботу, 28 жовтня, пише Politeka.net.

Місячне затемнення - це астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Зазначимо, що місячні затемнення тривають довше, ніж сонячні. Повне місячне затемнення може тривати приблизно 3 годин.

За словами астрологів, апогей Затемнення відбудеться о 23:14. Також астрологи попереджають про емоційні «гойдалки».



«Дана Повня на Затемненні - може дуже емоційно накрити. Остання крапля», - каже астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

За словами астролога, таку емоційну бурю не спинити, тож не слід марно витрачати зусиль.

«Все що має статися, станеться. Що маємо побачити, побачимо. Що маємо почути, почуємо», - зазначила астрологиня.

Експерт з прогнозів радить намагатись відслідковувати емоційні реакції та перебувати в стані спокою.

«Якщо бачите, щось тригерить чи зачіпає - обмежте на деякий час ці сфери у своєму житті. Бачите що когось біля вас колотить - обмежте спілкування з цією людиною. У нас немає запасної нервової системи, тому бережіть ту, що є», - каже експерт.

За її словами, на Затемнення добре зааряджати воду на своє бажання на ніч. Також є ще кілька порад.

«Гаманець на підвіконня. Очищення дому свічкою. Музика. Робота з метафоричними картками. Написати все, чого хочемо позбутися, і спалити це до Повні. І бути в енергії Спокою та Вдячності», - перерахувала астрологиня речі, які добре робити саме на Затемнення.

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