Частичное лунное затмение все ближе, астролог дала совет, как им воспользоваться, чтобы изменить жизнь.

Частичное лунное затмение произойдет в эту субботу, 28 октября, пишет Politeka.net.

Лунное затмение – это астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли. Отметим, что лунные затмения продолжаются дольше солнечных. Полное лунное затмение может занять примерно 3 часа.

По словам астрологов, апогей затмения произойдет в 23:14. Также астрологи предупреждают об эмоциональных «качелях».



«Данное Полнолуние на Затемнении – может очень эмоционально накрыть. Последняя капля», – говорит астролог в телеграмм-канале Scorpio .

По словам астролога, такую ​​эмоциональную бурю не остановить, поэтому не стоит тщетно тратить усилия.

«Все, что должно произойти, произойдет. Что должны увидеть, увидим. Что услышать, услышим» , - отметила астролог.

Эксперт по прогнозам советует пытаться отслеживать эмоциональные реакции и находиться в состоянии покоя.

«Если видите, что-то триггерит или затрагивает – ограничьте на время эти сферы в своей жизни. Видите что кого-то возле вас колотит - ограничьте общение с этим человеком. У нас нет запасной нервной системы, поэтому берегите имеющуюся», - говорит эксперт.

По ее словам, на затемнение хорошо заряжать воду по своему желанию на ночь. Также есть еще несколько советов.

«Кошелек на подоконник. Очистка дома свечой. Музыка. Работа с метафорическими картами. Написать все, от чего хотим избавиться, и сжечь это до Полнолуния. И быть в энергии Спокойствия и Благодарности» , - перечислила астрологиня вещи, которые хорошо делать именно на затемнение.

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