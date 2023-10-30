Астролог назвала важные даты на этой неделе после частичного лунного затмения и как правильно воспользоваться ситуацией.

На этой неделе с 30 октября по 5 ноября астролог советует осторожно относиться к финансовым затратам, ведь есть вероятность обмана и махинаций, ложных покупок, которые не принесут желаемых эмоций.

«Конец недели 3-4.11 – очень ресурсное время для примирения, гармонизации, времяпрепровождения в семейном кругу или рядом с близкими людьми, или посещая культурные или художественные мероприятия», - рассказала астролог Ирина на своей странице в Инстаграм.

В эти непростые и бурные времена астролог советует держать фокус на радости и наполняющих сферах улучшают гармоничное состояние.

«По крайней мере, на это мы точно влияем», - отметила эксперт по прогнозам.

Ранее астролог назвала Знаки Зодиака, на которых лунное затмение 28 октября оказало наибольшее влияние.

«В первую очередь, это затмение бросит вызов и будет способствовать изменениям в жизни родившихся 23-31.10, 21-29.04, 23-31.07, 20-28.01», - сообщала астролог.

Изменения проявятся также у тех, чьи планеты или важные точки в гороскопе попадают в интервал между 1-10 градусами. Это, как отмечала астролог, Телец, Скорпион, Лев и Водолей.

Также астрологи рассказывают, что первая неделя месяца идеально подходит для серьезной внутренней работы и развития силы воли, определения жизненной цели.

Это связано с тем, что до 7 ноября стационарный Сатурн готовится перейти в директное движение.

А энергии Сатурна сконцентрированы, максимально созвучны с естественным желанием людей обрести устойчивое положение в обществе и профессии.

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