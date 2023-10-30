Астролог попередила всі Знаки Зодіаку, яким буде тиждень з 30 жовтня по 5 листопада.

На цьому тижні, який проходитиме після часткового місячного затемнення, що відбулося 28 жовтня, можливі емоційні кризи, туга за минулим, ностальгія, меланхолія.

«Все проживаємо, тримаючи фокус на любові і світлі», - радить астрологиня Ірина на своїй сторінці в інстаграм.

За словами експерта з прогнозу, айкращий спосіб конструктивно реалізувати цю енергію - направити її в творчість.

«Абсолютно будь-яку», - зазначає астрологиня.

Наприклад, це можуть бути здорові насолоди, розслаблення, мрії, роботу з підсвідомістю, духовні практики чи просто водні процедури.

Також астрологиня попередждає про небезпеку для грошей.

«Обережно витрачайте кошти, можливі обмани, махінації або помилкові/ілюзорні покупки, які не принесуть бажаних емоцій», - каже астролог.

Зазначимо, Знак Зодіаку на 30 жовтня - Скорпіон.

Цей символ свідчить про пристрасний та потайний характер цих людей. Це характерно для людей, народжених між 23 жовтня і 21 листопада під знаком зодіаку Скорпіон.

Нагадаємо, що NASA додало 13 знак зодіаку.

На новій карті сузір’їв, яку опублікували у NASA, можна чітко побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір’їв на ній знаходиться 13. Додався ще один знак Зодіаку – Змієносець.

Змієносець – це екваторіальне сузір’я. Сонце знаходиться у ньому з 30 листопада по 17 грудня. Змієносець зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому Голова Змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір’ям.

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