На цьому тижні, який проходитиме після часткового місячного затемнення, що відбулося 28 жовтня, можливі емоційні кризи, туга за минулим, ностальгія, меланхолія.
«Все проживаємо, тримаючи фокус на любові і світлі», - радить астрологиня Ірина на своїй сторінці в інстаграм.
За словами експерта з прогнозу, айкращий спосіб конструктивно реалізувати цю енергію - направити її в творчість.
«Абсолютно будь-яку», - зазначає астрологиня.
Наприклад, це можуть бути здорові насолоди, розслаблення, мрії, роботу з підсвідомістю, духовні практики чи просто водні процедури.
Також астрологиня попередждає про небезпеку для грошей.
«Обережно витрачайте кошти, можливі обмани, махінації або помилкові/ілюзорні покупки, які не принесуть бажаних емоцій», - каже астролог.
Зазначимо, Знак Зодіаку на 30 жовтня - Скорпіон.
Цей символ свідчить про пристрасний та потайний характер цих людей. Це характерно для людей, народжених між 23 жовтня і 21 листопада під знаком зодіаку Скорпіон.
Нагадаємо, що NASA додало 13 знак зодіаку.
На новій карті сузір’їв, яку опублікували у NASA, можна чітко побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір’їв на ній знаходиться 13. Додався ще один знак Зодіаку – Змієносець.
Змієносець – це екваторіальне сузір’я. Сонце знаходиться у ньому з 30 листопада по 17 грудня. Змієносець зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому Голова Змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір’ям.
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