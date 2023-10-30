На этой неделе, которая будет проходить после частичного лунного затмения, произошедшего 28 октября, возможны эмоциональные кризисы, тоска по прошлому, ностальгия, меланхолия.
«Все проживаем, держа фокус на любви и свете» , – советует астролог Ирина на своей странице в Инстаграм.
По словам эксперта по прогнозу, лучший способ конструктивно реализовать эту энергию – направить ее в творчество.
"Абсолютно любую", - отмечает астролог.
Например, это могут быть здоровые наслаждения, расслабления, мечты, работа с подсознанием, духовные практики или просто водные процедуры.
Также астролог предупреждает об опасности для денег.
«Осторожно тратьте средства, возможные обманы, махинации или ложные/иллюзорные покупки, которые не принесут желаемых эмоций», - говорит астролог.
Отметим, Знак Зодиака на 30 октября – Скорпион.
Этот символ свидетельствует о страстном и тайном характере этих людей. Это характерно для людей, родившихся между 23 октября и 21 ноября под знаком зодиака Скорпион.
Напомним, что NASA добавило 13 знак зодиака.
На новой карте созвездий, опубликованной в NASA, можно четко увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Добавился еще один знак Зодиака – Змееносец .
Змееносец – это экваториальное созвездие. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря. Змееносец изображается как мужчина, держащий змею, разделенную его телом на две части. При этом глава змеи и ее хвост считаются зодиакальным созвездием.
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Также напомним, что астролог подсказала простые ритуалы, которые изменят жизнь.