Астролог предупредила все знаки Зодиака, которым будет неделя с 30 октября по 5 ноября.

На этой неделе, которая будет проходить после частичного лунного затмения, произошедшего 28 октября, возможны эмоциональные кризисы, тоска по прошлому, ностальгия, меланхолия.

«Все проживаем, держа фокус на любви и свете» , – советует астролог Ирина на своей странице в Инстаграм.

По словам эксперта по прогнозу, лучший способ конструктивно реализовать эту энергию – направить ее в творчество.

"Абсолютно любую", - отмечает астролог.

Например, это могут быть здоровые наслаждения, расслабления, мечты, работа с подсознанием, духовные практики или просто водные процедуры.

Также астролог предупреждает об опасности для денег.

«Осторожно тратьте средства, возможные обманы, махинации или ложные/иллюзорные покупки, которые не принесут желаемых эмоций», - говорит астролог.

Отметим, Знак Зодиака на 30 октября – Скорпион.

Этот символ свидетельствует о страстном и тайном характере этих людей. Это характерно для людей, родившихся между 23 октября и 21 ноября под знаком зодиака Скорпион.

Напомним, что NASA добавило 13 знак зодиака.

На новой карте созвездий, опубликованной в NASA, можно четко увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Добавился еще один знак Зодиака – Змееносец .

Змееносец – это экваториальное созвездие. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря. Змееносец изображается как мужчина, держащий змею, разделенную его телом на две части. При этом глава змеи и ее хвост считаются зодиакальным созвездием.

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Также напомним, что астролог подсказала простые ритуалы, которые изменят жизнь.