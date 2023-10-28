Хто не встиг запастися - заплатить більше, адже ціни на незамінний овощ почали лізти вгору.

Протягом останнього тижня в Україні ціни на картоплю підвищилися на 13%. Виробники наразі обмежили доступні обсяги цього продукту. Ця обмеженість стала основною причиною зростання ціни цього популярного серед українців овоча. Спецілізований сайт Мінфін показав, як змінились ціни, а експерти попередили, чого очікувати від вартості в подальшому.

Так, порівняно з минулим місяцем, ціни на молоду картоплю підвищилися з 13,25 гривень за кілограм до 15,40 гривень за кілограм. Тим часом ціни на картоплю звичайну теж не стоять на місці. Зараз в середньому овоч продається по 9,63 гривень за кілограм, а місяць тому ціни були більшими, а саме - 10,00 гривень за кілограм.

Що стосується рожевої картоплі, то ціни на цей сорт піднялися вгору. Зараз картопля рожева коштує по 14,80 гривень за кілограм, а місяцем раніше ціни були меншими - 12,54 гривень за кілограм.

Експерти-аграрії та фермери зазначають, що пропозиція якісної картоплі на ринку обмежена, оскільки великі аграрні господарства утримуються від продажу продукту в надії на подальше зростання цін.

Ціни на картоплю в Україні зараз в два рази вищі, ніж у жовтні 2022 року. Основні постачальники картоплі поки не поспішають виводити її на ринок через очікування подальшого зростання цін. Тож можна очікувати подальшого підвищення цін на цей продукт.

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