Аграрії та фермери тим часом кажуть, що попит залишається високим навіть після підвищення ціни.

Попит на популярный продукт залишається високим, незважаючи на подорожчання. Аграрії та фермери попереджають - ціни вже б’ють рекорди і це не межа. Йдеться про томати. Як змінились ціни на цей популярний овоч можна прослідкувати на спеціалізованому порталі Мінфін.

На сьогодні тепличні томати надходять у продаж по 47-70 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За даними Мінфіну, червоні помідори продають по 70,34 гривні зв кілограм. Ще місяць тому вони коштували - 42,58 гривні. Тим часом кілограм рожевих томатів в магазинах можна придбати за 70,93. Місяць тому їх продавали по 47,43 гривні.

За даними фахівців, з початком похолодання в більшості регіонів України в стаціонарних тепличних комплексах стало помітно менше врожаю помідорів. При цьому доступність більш дешевих літніх помідорів у продажу майже припинилася - тому не дивно, що ціни на цей овоч так стрімко почали зростати.

Більшість малих виробників вже закінчили реалізацію продукції та пропонують помідори лише в невеликих оптових партіях, і якість такої продукції часто залишає бажати кращого. В той же час, збори в стаціонарних тепличних комплексах також не надто великі, і вони реалізують продукцію у невеликих обсягах. Тому ціни на тепличні помідори в середньому на 10% вищі, ніж на цей самий період минулого року.

Аграрії та фермери тим часом говорять, що попит на помідори залишається високим навіть після підвищення ціни. Тому виробники планують знову підвищити ціни вже на наступному тижні.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.