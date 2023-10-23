Аграрии и фермеры тем временем говорят, что спрос остается высоким даже после повышения цены.

Спрос на популярный продукт остается высоким, несмотря на удорожание. Аграрии и фермеры предупреждают – цены уже бьют рекорды и это не предел. Речь идет о томатах. Как изменились цены на этот популярный овощ можно проследить на специализированном портале Минфин .

На сегодняшний день тепличные томаты поступают в продажу по 47-70 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. По данным Минфина, красные помидоры продают по 70,34 гривны на килограмм. Еще месяц назад они стоили – 42,58 гривны. Между тем, килограмм розовых томатов в магазинах можно приобрести за 70,93. Месяц назад их продавали по 47,43 гривны.

По данным специалистов, с началом похолодания в большинстве регионов Украины в стационарных тепличных комплексах стало заметно меньше урожая помидоров. При этом доступность более дешевых летних помидоров в продаже почти прекратилась – потому не удивительно, что цены на этот овощ так стремительно начали расти.

Большинство малых производителей уже закончили реализацию продукции и предлагают помидоры только в небольших оптовых партиях, и качество такой продукции часто оставляет желать лучшего. В то же время сборы в стационарных тепличных комплексах также не слишком велики, и они реализуют продукцию в небольших объемах. Поэтому цены на тепличные помидоры в среднем на 10% выше, чем на этот же период в прошлом году.

Аграрии и фермеры тем временем говорят, что спрос на помидоры остается высоким даже после повышения цены. Поэтому производители планируют снова повысить цены уже на следующей неделе.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.