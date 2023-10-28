Кто не успел запастись – заплатит больше, ведь цены на незаменимый овощ начали лезть вверх.

За последнюю неделю в Украине цены на картофель повысились на 13%. Производители ограничили доступные объемы этого продукта. Эта ограниченность стала основной причиной роста цены этого популярного среди украинцев овоща. Специализированный сайт Минфин показал, как изменились цены, а эксперты предупредили, чего ожидать от стоимости в дальнейшем.

Так, по сравнению с прошлым месяцем цены на молодой картофель повысились с 13,25 гривен за килограмм до 15,40 гривен за килограмм. Тем временем цены на картофель обычный тоже не стоят на месте. Сейчас в среднем овощ продается по 9,63 гривен за килограмм, а месяц назад цены были больше, а именно – 10,00 гривен за килограмм.

Что касается розового картофеля, то цены на этот сорт поднялись вверх. Сейчас картофель розовый стоит по 14,80 гривен за килограмм, а месяцем раньше цены были меньше – 12,54 гривен за килограмм.

Эксперты-аграрии и фермеры отмечают, что предложение качественного картофеля на рынке ограничено, поскольку крупные аграрные хозяйства воздерживаются от продажи продукта в надежде на дальнейший рост цен.

Цены на картофель в Украине сейчас в два раза выше, чем в октябре 2022 года. Основные поставщики картофеля пока не спешат выводить его на рынок из-за ожиданий дальнейшего роста цен. Так что можно ожидать дальнейшего повышения цен на этот продукт.

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