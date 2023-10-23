З початку жовтня в українських супермаркетах переписали цінники на популярні продукти.

Уряд здійснив зміни в списку соціально значущих продуктів, ціни на які підлягали регулюванню з боку держави. Зі списку були виключені вершкове масло, макарони та цукор. Це означає, що торговці матимуть можливість встановлювати на них будь-які націнки.

Водночас, уряд продовжуватиме регулювати ціни на наступні продукти: борошно, пастеризоване молоко з жирністю 2,5% у плівковій упаковці, житньо-пшеничні хлібобулочні вироби, яйця першої категорії, курячі тушки, рафінована соняшникова олія.

Варто відзначити, що ці продукти також підвищують свою ціну, оскільки націнку на них дозволено збільшити з 5% до 10%. Вже зараз можна помітити підвищення ціни на хліб та яйця завдяки даним Мінфін.

Ціни на курячі яйця в Україні фактично зросли. Зокрема, ціни на яйця квочки вирішили зрости з 47,33 грн до 54,99 грн за десяток яєць.

У той же період, ясенсвіт також зазнав зростання у ціні, підвищившись з 48,72 грн до 55,60 грн за десяток. Тим часом, за 30 яєць ясенсвіт, придбаних разом, доведеться заплатити 165,33 грн, порівняно із минулим місяцем, коли ці продукти продавалися за 145,86 грн.

Ціни на хліб в Україні також знову підвищилися: півкілограмовий батон "Румянець" подорожчав майже на гривню, зростаючи з 21,74 грн до 22,50 грн. А зниження цін спостерігається у випадку буханця пшеничного хліба, який подешевшав, з 32,96 грн до 31,95 грн.

Нещодавно експерти попереджали, що ціни на хліб можуть зростати, і ця тенденція стала очевидною вже зараз.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.