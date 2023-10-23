Правительство произвело изменения в списке социально значимых продуктов, цены на которые подлежали регулированию со стороны государства. Из списка были исключены сливочное масло, макароны и сахар. Это означает, что у торговцев будет возможность устанавливать на них любые наценки.

В то же время правительство будет продолжать регулировать цены на следующие продукты: муку, пастеризованное молоко с жирностью 2,5% в пленочной упаковке, ржано-пшеничные хлебобулочные изделия, яйца первой категории, куриные тушки, рафинированное подсолнечное масло.

Следует отметить, что эти продукты также повышают свою цену, поскольку наценку на них можно увеличить с 5% до 10%. Уже сейчас можно заметить повышение цены на хлеб и яйца благодаря данным Минфина .

Цены на куриные яйца в Украине практически выросли. В частности, цены на яйца наседки решили вырасти с 47,33 грн до 54,99 грн за десяток яиц.

В тот же период, ясенсвет также претерпел рост в цене, повысившись с 48,72 грн до 55,60 грн за десяток. Между тем, за 30 яиц ясенсветов, приобретенных вместе, придется заплатить 165,33 грн. по сравнению с прошлым месяцем, когда эти продукты продавались за 145,86 грн.

Цены на хлеб в Украине также снова повысились: полукилограммовый батон "Румянец" подорожал почти на гривну, возрастая с 21,74 до 22,50 грн. А снижение цен наблюдается в случае подешевевшего буханки пшеничного хлеба с 32,96 грн до 31,95 грн.

Недавно эксперты предупреждали, что цены на хлеб могут расти, и эта тенденция стала очевидна уже сейчас.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.